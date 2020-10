Tibava končí so zberom bieleho hrozna, plne prechádza na modré

Tibava 24. októbra (TASR) – Poslednou odrodou bieleho hrozna, ktorej zber na vinohradoch v obci Tibava v okrese Sobrance v týchto dňoch ukončujú, je rizling rýnsky. Ako pre TASR povedal technológ spoločnosti Pivnica Tibava Kamil Červenka, zároveň plne prechádzajú na zber modrých odrôd. Tohtoročnú úrodu hodnotí kvantitatívne veľmi pozitívne, dosiahnutiu vysokej cukornatosti hrozna zabránili výdatné októbrové dažde.



"Úroda je veľmi dobrá, vzhľadom na to, že počasie na jar a cez leto bolo pomerne upršané, bolo dostatočné množstvo zrážok, takže robíme s nadpriemernou výlisnosťou", zhodnotil Červenka s tým, že kým teplý september vinohradníkom prial, daždivý október ich zámer nechať vinič dozrieť do vyšších cukornatostí zmaril a so zberom úrody sa museli "poponáhľať".



Ako doplnil, so zberom prvých bielych odrôd začali v Tibave v prvý septembrový týždeň, modré budú zberať do začiatku novembra. Vinohradnícka a vinárska spoločnosť produkuje víno z niekoľkých odrôd bieleho i modrého hrozna.



Viniču sa v sobranskom regióne podľa Červenku darí nadpriemerne dobre. "Tibavská oblasť je špecifická v prvom rade tým, že patrí medzi najteplejšie na Slovensku, a druhým (dôvodom, pozn. TASR) je pôvodný profil, takzvané miestne terroir," vysvetlil s tým, že tamojšie pôdy sú poznačené niekdajšou sopečnou činnosťou neďalekých Vihorlatských vrchov. "Sú tým pádom ťažké, veľmi dobre zásobené živinami, hlavne minerálnymi látkami, ktoré sa premietajú do celkovej chute našich vín," doplnil.