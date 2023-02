Tichomorské aerolínie budú do 20 rokov potrebovať 900 nových strojov

Toulouse 27. februára (TASR) - Letecké spoločnosti z oblasti Tichomoria budú do 20 rokov potrebovať dodať viac než 900 nových lietadiel. Uviedol to európsky výrobca lietadiel Airbus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Airbus predpokladá, že v nasledujúcich dvoch desaťročiach budú spoločnosti z Tichomoria potrebovať približne 920 nových lietadiel. Celosvetovo by podľa Airbusu mali do 20 rokov aerolínie potrebovať zhruba 39.490 lietadiel, z toho v širšom regióne Ázie a Tichomoria 17.620 strojov.



Čo sa týka samotného Tichomoria, európsky výrobca odhaduje, že počet cestujúcich v regióne sa bude zvyšovať ročne v priemere o 3,2 %. Z toho vychádza aj pri odhade o dopyte po nových lietadlách.



Zo spomínaných 920 strojov by v najbližších dvoch desaťročiach mali veľkú väčšinu, až okolo 750, tvoriť úzkotrupé lietadlá ako A220 a A320. Zvyšok by mali predstavovať stroje s dvomi uličkami ako A330neo či A350. Približne 55 % nových strojov by malo smerovať do rozšírenia leteckých flotíl aerolínií a 45 % na nahradenie starých strojov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.



Pre Airbus je oblasť Tichomoria kľúčovým trhom. Momentálne je v tomto regióne v prevádzke približne 170 lietadiel od Airbusu, pričom ich využívajú letecké spoločnosti z Austrálie, Fidži, Novej Kaledónie, Nového Zélandu a zo Šalamúnových ostrovov.