Tieňové bankovníctvo prvýkrát prekročilo objem aktív 250 biliónov
Autor TASR
Londýn 16. decembra (TASR) - Podiel tieňového bankovníctva na celkovom objeme finančných aktív vo svete vzrástol vlani na viac než 50 %, pričom hodnota jeho aktív prvýkrát prekročila hranicu 250 biliónov USD. Navyše, tempo rastu tieňového bankovníctva bolo v porovnaní s tradičným bankovým sektorom dvojnásobné. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje Rady pre finančnú stabilitu (FSB).
FSB vo svojej správe uviedla, že tieňové bankovníctvo, ktoré okrem iných zahrnuje fondy peňažného trhu, hedžové fondy, privátnych poskytovateľov úverov či dôchodkové fondy, malo v roku 2024 celkovo 51-percentný podiel na celosvetových finančných aktívach. To predstavuje rekordných 256,8 bilióna USD (218,07 bilióna eur).
Okrem toho jeho tempo rastu bolo dvojnásobne rýchlejšie než v prípade klasických bánk. Zatiaľ čo objem aktív bankového sektora v roku 2024 vzrástol o 4,7 %, v prípade tieňového bankovníctva rast dosiahol 9,4 %. To vyvoláva obavy regulačných úradov z rastúceho systémového rizika pre širšie finančné trhy a riešenie tohto problému si stanovili v nasledujúcich rokoch za svoju prioritu.
(1 EUR = 1,1776 USD)
