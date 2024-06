Tieňové tankery predstavujú environmentálne riziko v Stredozemnom mori

Atény 4. júna (TASR) - Neregulované tankery, ktoré obchádzajú západné sankcie, predstavujú čoraz väčšie environmentálne riziko pre oblasť Stredozemného mora. Grécko preto prijíma opatrenia na ochranu svojho pobrežia. Uviedol to v utorok minister lodnej dopravy Christos Stylianides. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa odhadov expertov tzv. tieňovú flotilu tvorí až 850 tankerov. Prepravujú ropu z krajín ako Irán, Venezuela a Rusko, ktoré čelia viacerým obmedzeniam na vývoz komodity.



Lode, ktoré prevážajú tieto ropné náklady, však predstavujú obrovskú environmentálnu výzvu. Je pritom ťažké ich sledovať pre neprehľadné vlastnícke štruktúry a používanie "nezápadného" poistenia a iných námorných služieb. Majú pritom len malú motiváciu snažiť sa o dodržiavanie ekologickejších štandardov v lodnej doprave.



"Vidím určité hrozby pre životné prostredie, najmä v Stredozemnom mori a veľmi blízko našej pevniny a ostrovov," povedal na margo týždňa lodnej dopravy Posidonia v Aténach Stylianides.



Podľa neho to predstavuje aj "veľký problém pre férový medzinárodný obchod s ropou".



Tieňové tankery boli doteraz zapletené do najmenej 50 incidentov vrátane požiarov, porúch motorov, kolízií, straty riadenia a úniku ropy, uviedla nemecká poisťovňa Allianz Commercial v správe minulý mesiac.



"Nemôžeme akceptovať túto situáciu tak blízko nášho pobrežia," povedal Stylianides.



Grécke námorníctvo minulý mesiac rozšírilo odporúčanie o účelovom zákaze lodnej dopravy pri pobreží juhovýchodného Peloponézu, ktorého cieľom bolo podľa dvoch zdrojov odradiť tankery od prečerpávania ruskej ropy z lode na loď pri pobreží Grécka.



"Prečerpanie ropy z lode na loď nie je zakázané. Niekedy je to nevyhnutné, je to súčasť obchodu. Ale vzhľadom na tento vývoj tieňovej flotily pretrvávajú naše obavy z možnej nehody s veľkým vplyvom na životné prostredie," dodal Stylianides.