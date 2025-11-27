< sekcia Ekonomika
Tieto ročníky dosiahnu budúci rok už dôchodkový vek
Ľudia, ktorí sa narodili od septembra do decembra 1962 a nemali žiadne dieťa, majú dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a štyroch mesiacov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. novembra (TASR) - Ľudia narodení v rokoch 1962 až 1964 dosiahnu budúci rok dôchodkový vek podľa počtu vychovaných detí. Pre tých, ktorí sa narodili po 31. decembri 1966, je naviazaný na strednú dĺžku dožitia. Od 1. júla tohto roka je známy už aj dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1967, a to na 64 rokov a jeden mesiac. Vo štvrtok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Ľudia, ktorí sa narodili od septembra do decembra 1962 a nemali žiadne dieťa, majú dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a štyroch mesiacov. Pri ročníku 1963 od januára do júna so žiadnymi deťmi je stanovený na 63 rokov a šesť mesiacov. Tí, ktorí sa narodili od januára do decembra 1963 a vychovali jedno dieťa, majú dôchodkový vek na úrovni 63 rokov. Pri mesiacoch júl až december 1963 a dvoch vychovaných deťoch vychádza dôchodkový vek na 62 rokov a šesť mesiacov. Ďalej tí, ktorí sa narodili v období od januára do apríla 1964 a vychovali dve deti, je to 62 rokov a osem mesiacov a pri mesiacoch január až október 1964 a troch či viac vychovaných deťoch je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a dva mesiace.
„Poistencom, ktorí sa narodili po roku 1966, bude ich dôchodkový vek známy päť rokov vopred, zvyšovanie dôchodkového veku sa opätovne naviazalo na strednú dĺžku života. Dôchodkový vek pre každý ročník narodenia stanoví osobitne vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prvýkrát sa tak stalo v roku 2025,“ uviedla SP. Budúci rok sa ustanoví aj dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1968.
Poisťovňa upozornila, že aj po zvyšovaní dôchodkového veku a naviazaní na strednú dĺžku dožitia dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval dieťa, bude znížený o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Maximálne však o 18 mesiacov, ak vychoval tri alebo viac detí.
Ľudia, ktorí sa narodili od septembra do decembra 1962 a nemali žiadne dieťa, majú dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a štyroch mesiacov. Pri ročníku 1963 od januára do júna so žiadnymi deťmi je stanovený na 63 rokov a šesť mesiacov. Tí, ktorí sa narodili od januára do decembra 1963 a vychovali jedno dieťa, majú dôchodkový vek na úrovni 63 rokov. Pri mesiacoch júl až december 1963 a dvoch vychovaných deťoch vychádza dôchodkový vek na 62 rokov a šesť mesiacov. Ďalej tí, ktorí sa narodili v období od januára do apríla 1964 a vychovali dve deti, je to 62 rokov a osem mesiacov a pri mesiacoch január až október 1964 a troch či viac vychovaných deťoch je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a dva mesiace.
„Poistencom, ktorí sa narodili po roku 1966, bude ich dôchodkový vek známy päť rokov vopred, zvyšovanie dôchodkového veku sa opätovne naviazalo na strednú dĺžku života. Dôchodkový vek pre každý ročník narodenia stanoví osobitne vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prvýkrát sa tak stalo v roku 2025,“ uviedla SP. Budúci rok sa ustanoví aj dôchodkový vek pre ľudí narodených v roku 1968.
Poisťovňa upozornila, že aj po zvyšovaní dôchodkového veku a naviazaní na strednú dĺžku dožitia dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval dieťa, bude znížený o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Maximálne však o 18 mesiacov, ak vychoval tri alebo viac detí.