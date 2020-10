Handlová bude mať dočasný elektronický informačný kiosk pre turistov

Handlová 12. októbra (TASR) - Turisticko - informačnú kanceláriu (TIK) v Handlovej by mal dočasne nahradiť elektronický informačný kiosk. Samospráva chce na projekt získať zdroje z výzvy Miestnej akčnej skupiny (MAS) Žiar, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



TIK ukončila svoju činnosť ešte vlani v auguste. "Mestu chýba, no zároveň nie je v takej finančnej situácii, aby bolo schopné TIK v pôvodnom formáte otvoriť," podotkla Paulínyová.



Kiosk by mohla samospráva získať z výzvy určenej na podporu turistickej infraštruktúry. "Ak bude projekt úspešný, budúci rok túto elektronickú informačnú tabuľu uvidíme v našom meste, v priestore letnej čitárne pred mestskou knižnicou," povedal koordinátor cestovného ruchu Tomáš Gríger.



V príťažlivom formáte na nej podľa neho nájdu informácie nielen turisti, ale obsahovať bude i praktické informácie pre domácich obyvateľov, ako cestovný poriadok i kalendár podujatí. "Okrem toho bude kiosk plný zaujímavostí, pekných fotografií a inšpirácií na návštevu zaujímavých miest v celej Handlovskej doline," doplnil.



Keďže by mal byť kiosk financovaný zo zdrojov Európskej únie a jeho obsah bude vytvárať interne referát cestovného ruchu, jeho dosah na rozpočet mesta by mal byť podľa Grígera nulový.



Okrem elektronického stánku projekt obsahuje aj informačnú tabuľu a štyri infopanely k Haikonám v okolí Námestia baníkov, na dizajne ktorých pracuje tvorca ilustrácií Haikon, akademický architekt Rastislav Nemec. "Veríme, že tieto nové prvky infraštruktúry cestovného ruchu vhodne dotvoria priestor centra mesta a posunú nás o krok bližšie na ceste k otvoreniu plnohodnotnej TIK," uzavrel Gríger.