Generálny riaditeľ TikToku: Sme odhodlaný brániť sa proti zákonu v USA

Washington 14. marca (TASR) - TikTok je odhodlaný brániť sa proti zákonu v USA, ktorého cieľom je dostať čínsku aplikáciu na tvorbu krátkych videí pod kontrolu amerických investorov. Spoločnosť urobí všetko, čo je v jej silách, a využije všetky právne prostriedky na ochranu platformy, vyhlásil jej generálny riaditeľ Šou C' Čche. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



TikTok trvá na tom, že cieľom zákona je zakázať aplikáciu v USA, zatiaľ čo americkí politici zdôrazňujú, že chcú zabezpečiť, aby čínske orgány nemohli ovplyvňovať aplikáciu spôsobom, ktorý by poškodzoval záujmy krajiny. TikTok a jej materská spoločnosť ByteDance všetky obvinenia v tomto zmysle odmietajú.



Snemovňa reprezentantov v stredu (13. 3.) schválila veľkou väčšinou zákon, ktorý by mohol viesť k vylúčeniu TikToku z obchodov s aplikáciami v USA, ak nenastane zmena vlastníka. Aby zákon platil, musí ešte prejsť Senátom. Prezident USA Joe Biden už naznačil, že ho podpíše.



Zákon by v USA ohrozil 300.000 pracovných miest, uviedol Šou C' Čche. Tiktok tvrdí, že v USA má 170 miliónov používateľov a často pripomína, že mnohé malé podniky využívajú túto službu na svoju reklamu.



Zatiaľ nie je isté, či návrh zákona získa v Senáte dostatočnú podporu. Jednou z obáv je, že opatrenie by mohlo byť napadnuté vzhľadom na porušenie práva na slobodu prejavu, zakotvené v ústave Spojených štátov. Práve z tohto dôvodu Donald Trump ako bývalý prezident USA neuspel na súde so svojím pokusom vynútiť si zmenu vlastníckych vzťahov v spoločnosti TikTok.



Návrh, ktorý v Snemovni reprezentantov prešiel 352 hlasmi (65 hlasov bolo proti), dáva vlastníkovi TikToku, firme ByteDance, približne pol roka na to, aby TikTok predala. Zástupcovia Snemovne uviedli, že súčasná vlastnícka štruktúra firmy ByteDance predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, keďže prostredníctvom tejto sociálnej siete sa môže čínska vláda dostávať k citlivým údajom používateľov.