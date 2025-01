TikTok obnovil svoje služby v USA, zhruba 12 hodín od ich ukončenia

Washington 20. januára (TASR) - TikTok začal v nedeľu (19. 1.) obnovovať svoje služby v USA, zhruba 12 hodín od ich ukončenia, keď vstúpil do platnosti zákon, ktorý aplikáciu zakazuje z dôvodov národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Platforma na zdieľanie videí pripísala zásluhy novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý v pondelok opäť prevezme moc, za to, že umožní zvrátenie zákazu.



TikTok skončil v USA v sobotu (18. 1.) neskoro večer, keď sa blížil konečný termín pre jeho čínskych vlastníkov ByteDance na predaj americkej dcérskej spoločnosti nečínskym kupcom do 19. januára. Najvyšší súd v USA v piatok (17. 1.) potvrdil totiž zákaz aplikácie, ak ju ByteDance nepredá. TikTok má v USA okolo 170 miliónov užívateľov.



Trump však v sobotu uviedol, že po nástupe do funkcie v pondelok "s najväčšou pravdepodobnosťou" dá TikToku 90 dní na vyriešenie situácie. V príspevku na svojej platforme Truth Social však tiež napísal, že "chce, aby mali americkí investori podiel aspoň 50 %" v aplikácii. "Týmto konaním zachránime TikTok, udržíme ho v dobrých rukách," napísal Trump.



Na nedeľnom zhromaždení pred svojou inauguráciou Trump dodal: "Úprimne povedané, nemáme na výber. Musíme to zachrániť."



Populárna aplikácia TikTok po Trumpových komentároch vo vyhlásení na sociálnej sieti X uviedla, že "je v procese obnovy služby" po zhruba 12 hodinách od ukončenia fungovania. Vo vyhlásení tiež poďakovala Trumpovi za "poskytnutie potrebnej jasnosti a uistenia našim poskytovateľom služieb, že nebudú čeliť žiadnym sankciám".



Peking zároveň v pondelok vyzval Washington, aby si vypočul "racionálne hlasy" ohľadom zákazu. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning v tejto súvislosti uviedla, že Čína prikladá "veľký význam ochrane súkromia a bezpečnosti údajov". "Nikdy sme nežiadali a nebudeme žiadať od spoločností ani jednotlivcov, aby zhromažďovali alebo poskytovali cudzie údaje nachádzajúce sa v cudzích krajinách spôsobom, ktorý porušuje miestne zákony," povedala.



TikTok, ktorý bol v nedeľu popoludní opäť online v USA, nekomentoval Trumpovu výzvu na čiastočné americké vlastníctvo aplikácie.