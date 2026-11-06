< sekcia Ekonomika
TikTok podľa EK porušuje pravidlá EÚ a ohrozuje používateľov
Predbežné zistenia sú súčasťou rozsiahleho vyšetrovania dodržiavania pravidiel DSA zo strany TikToku, ktoré EK začala v roku 2024.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 6. novembra (TASR) - TikTok porušuje legislatívu Európskej únie (EÚ) a svojím algoritmom ohrozuje duševné zdravie používateľov, uviedla Európska komisia (EK) vo svojom predbežnom zistení. Komisia preto upozornila, že spoločnosti TikTok hrozí za porušovanie pravidiel EÚ finančná pokuta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Sociálna sieť TikTok podľa predbežných zistení EK porušuje právne predpisy Európskej únie tým, že používateľov neustále vystavuje obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvňovať ich psychickú pohodu a duševné zdravie. Problémom je predovšetkým algoritmus odporúčania videí, ktorý používateľom vrátane obzvlášť zraniteľných osôb ponúka nekonečný prúd personalizovaného obsahu. Takýto spôsob fungovania platformy môže podľa Komisie prehlbovať psychické problémy.
Komisia preto upozornila, že spoločnosti TikTok hrozí za porušovanie pravidiel EÚ finančná pokuta. TikTok má právo na obhajobu a môže zaviesť zmeny, ktorými by odstránil výhrady EK. Ak Komisia napokon potvrdí porušenie zákona o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), spoločnosti môže hroziť pokuta až do výšky 6 % jej globálnych ročných tržieb.
Predbežné zistenia sú súčasťou rozsiahleho vyšetrovania dodržiavania pravidiel DSA zo strany TikToku, ktoré EK začala v roku 2024. Vyšetrovanie zatiaľ viedlo k obvineniam, že niektoré funkcie aplikácie podporujúce návykové správanie porušujú bezpečnostné požiadavky EÚ a že platforma ohrozuje bezpečnosť detí. EK však firmu zatiaľ nepokutovala.
V roku 2025 EK obvinila TikTok aj z porušovania európskych pravidiel transparentnosti. Platforme sa však podarilo vyhnúť pokute tým, že upravila fungovanie svojej aplikácie tak, aby bolo v súlade s legislatívou EÚ.
Sociálna sieť TikTok podľa predbežných zistení EK porušuje právne predpisy Európskej únie tým, že používateľov neustále vystavuje obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvňovať ich psychickú pohodu a duševné zdravie. Problémom je predovšetkým algoritmus odporúčania videí, ktorý používateľom vrátane obzvlášť zraniteľných osôb ponúka nekonečný prúd personalizovaného obsahu. Takýto spôsob fungovania platformy môže podľa Komisie prehlbovať psychické problémy.
Komisia preto upozornila, že spoločnosti TikTok hrozí za porušovanie pravidiel EÚ finančná pokuta. TikTok má právo na obhajobu a môže zaviesť zmeny, ktorými by odstránil výhrady EK. Ak Komisia napokon potvrdí porušenie zákona o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), spoločnosti môže hroziť pokuta až do výšky 6 % jej globálnych ročných tržieb.
Predbežné zistenia sú súčasťou rozsiahleho vyšetrovania dodržiavania pravidiel DSA zo strany TikToku, ktoré EK začala v roku 2024. Vyšetrovanie zatiaľ viedlo k obvineniam, že niektoré funkcie aplikácie podporujúce návykové správanie porušujú bezpečnostné požiadavky EÚ a že platforma ohrozuje bezpečnosť detí. EK však firmu zatiaľ nepokutovala.
V roku 2025 EK obvinila TikTok aj z porušovania európskych pravidiel transparentnosti. Platforme sa však podarilo vyhnúť pokute tým, že upravila fungovanie svojej aplikácie tak, aby bolo v súlade s legislatívou EÚ.