TikTok požiadal súd,aby blokoval nariadenie zakazujúce aplikáciu v USA

Washington 24. septembra (TASR) - Sociálna sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok v stredu požiadala súd vo Washingtone o predbežné opatrenie, ktorým by zablokoval nariadenie administratívy prezidenta Donalda Trumpa zakazujúce sťahovanie aplikácie v USA.



Americké ministerstvo obchodu od nedele (20. 9.) zakázalo obchodné transakcie s aplikáciami WeChat a TikTok. Podľa nariadenia americké firmy nemôžu distribuovať WeChat ani TikTok, takže obchody s aplikáciami, ktoré prevádzkujú Apple a Google, by mali aplikácie odstrániť. Ministerstvo však o jeden týždeň odložilo platnosť nariadenia týkajúceho sa TikToku, pričom ako dôvod uviedlo "pozitívny vývoj" rokovaní týkajúcich sa činnosti sociálnej siete v USA. V prípade WeChatu sanfranciská sudkyňa Laurel Beelerová vydala v sobotu (19. 9.) predbežné nariadenie, ktorým nariadenie zablokovala.



Podľa TikToku nie sú reštrikcie "motivované skutočnými obavami o národnú bezpečnosť, ale politickými motívmi v súvislosti s blížiacimi sa voľbami". Ak súd nezablokuje platnosť príkazu, bude to znamenať, že "stovky miliónov Američanov, ktorí si ešte nestiahli TikTok, budú vylúčení z tejto veľkej a rozmanitej online komunity šesť týždňov pred voľbami".



Čínsky majiteľ sociálnej siete, firma ByteDance, sa dohodla s americkým softvérovým koncernom Oracle a maloobchodným reťazcom Walmart, že sa stanú partnermi TikToku v USA. Podľa ByteDance sa vytvorí nová spoločnosť TikTok Global, v ktorej bude čínska firma vlastniť 80 %, Oracle by mal mať 12,5 % a Walmart 7,5 %.