TikToku odmietli sťažnosť proti zaradeniu na zoznam strážcov prístupu

Amsterdam 9. februára (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie v piatok zamietol žiadosť čínskej spoločnosti ByteDance o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by pozastavil zaradenie jej videoaplikácie TikTok na zoznam tzv. "strážcov prístupu" v zmysle európskeho zákona o digitálnych trhoch (DMA), kým vo veci nevydá konečné rozhodnutie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Spoločnosť ByteDance nepreukázala, že je naliehavo potrebné vydať predbežné opatrenie, aby sa zabránilo vážnym a nenapraviteľným škodám," uviedol Všeobecný súd so sídlom v Luxemburgu.



Celkovo 19 najväčších on-line platforiem vrátane technologických gigantov, akými sú Amazon, Apple, Google, Meta a Microsoft musí splniť súbor nových povinností vyplývajúcich zo zákona o digitálnych službách. Pravidlá zavedené v minulom roku majú poskytnúť používateľom lepšiu ochranu a podnikom právnu istotu na jednotnom trhu Európskej únie. Zákon o digitálnych službách je celosvetovo prvým regulačným súborom nástrojov svojho druhu.



Sprísnené pravidlá, ktoré sa týkajú transparentnosti, ochrany údajov, ochrany detí, dezinformácií a nenávistných prejavov, vstúpia do platnosti v auguste. Platforma TikTok podala sťažnosť proti zaradeniu na zoznam v novembri 2023.