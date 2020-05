Till: Rezort práce pozastavil výzvu na Podporu zamestnanosti

Bratislava 5. mája (TASR) - Ministerstvo práce koncom apríla tohto roka nepochopiteľne pozastavilo výzvu na Podporu zamestnanosti, ktorá by najmä v znevýhodnených regiónoch vytvorila viac ako 2000 pracovných miest. Upozornil na to konateľ poradenskej spoločnosti Metec Consulting Juraj Till. Zamestnávatelia žiadajú rezort práce o odpoveď, čo bude s rozpracovanými projektmi.



"Žiadatelia po investovaní času, energie a finančných prostriedkov a viac ako ročného čakania, sa dozvedeli správu, že ich projekty na vytvorenie pracovných miest nebudú podporené. Z toho vyvstávajú otázky, čo chce štát v čase koronakrízy podporovať, ak nie podporu zamestnanosti? Konajú ministerstvá rozumne, ak pred týždňom vyhlásili eurofondovú výzvu na podporu pitnej vody v obciach a eurofondovú výzvu na zamestnanosť zrušia?" uviedol v stanovisku pre médiá Till. Podľa jeho slov by sa pozastavenie výzvy malo dotknúť 230 zamestnávateľov, pričom pod medializáciu celého problému sa podpísalo 120 z nich.



Výzva dopytovo orientovaného projektu Implementačnej agentúry ministerstva práce bola vyhlásená v roku 2018. "Ministerstvo sa usilovalo v období vysokej miery zamestnanosti maximálne podporiť zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou a nedostatkom pracovných skúseností, o ktorých zamestnávatelia nejavili záujem. Pre čo najvyšší záujem zamestnávateľov o podporu a vytvorenie príležitosti pre nezamestnaných na prijatie do zamestnania v sebe projekt nezahŕňal prvok udržateľnosti pracovného miesta aj po skončení dotovaného obdobia," uviedlo ministerstvo práce.



Takáto podpora sa v aktuálnej situácii, keď je ohrozených desaťtisíce pracovných miest a kvalifikovaných pracovníkov, nejaví však podľa rezortu práce ako efektívna, nakoľko žiadatelia plánovali z celkového balíka podpory vytvoriť menej ako 2000 pracovných miest s ročným odhadom nákladov do výšky 21.000 eur, navyše bez garancie udržania pracovného miesta po skončení podpory. Ministerstvo práce preto rozhodlo o pozastavení 2. kola výzvy a 25 miliónov eur v danej výzve využije na podporu pracovných miest aj s garanciou ich udržania. "V týchto ťažkých časoch koronakrízy, keď potrebujeme čo najviac finančných prostriedkov na udržanie pracovných miest, sa musíme správať zodpovedne, pozerať sa nielen na to, ako sa máme teraz, ale aj na to, ako sa budeme mať v budúcnosti po koronakríze. Preto zodpovedne analyzujeme účelnosť každého eura, aby sme pomohli čo najväčšiemu počtu zamestnancov, rodičov," vysvetlil v stanovisku pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa ministerstva implementujú úrady práce rôzne iné projekty na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o prácu, v rámci ktorých môžu zamestnávatelia prejaviť záujem o podporu.