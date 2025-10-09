< sekcia Ekonomika
Tím Európa za 4 roky na podporu partnerstiev vo svete dal 306 mld. eur
Autor TASR
Brusel 9. októbra (TASR) - Krajiny a inštitúcie Európskej únie (EÚ) za uplynulé štyri roky zmobilizovali viac ako 306 miliárd eur na podporu partnerstiev EÚ vo svete. Odznelo to vo štvrtok v Bruseli na konci dvojdňového zasadnutia Rady pre Global Gateway a v rámci 2. ročníka podujatia Global Gateway Forum, informuje spravodajca TASR.
Riadiaci orgán Global Gateway je hlavným orgánom v rámci riadenia stratégie Global Gateway na úrovni ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ. Ministri a štátni tajomníci na zasadnutí hodnotili pokrok v implementácii stratégie a diskutovali o ďalších prioritách vrátane predstavenia novej platformy pre zlepšenie zapojenia súkromného sektora „Global Gateway Investment Hub“. Slovensko na podujatí zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Chovanec.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok na otvorení fóra Global Gateway predstavila svoju víziu posilnených partnerstiev v radikálne sa meniacej globálnej ekonomike. Uviedla, že vďaka stratégii Global Gateway ako externej investície EÚ má Únia potrebnú silu viesť túto zmenu.
„Toto odhodlanie už prináša výsledky a prekonáva svoje pôvodné ciele. Tím Európa, čiže EÚ, členské štáty a inštitúcie financujúce rozvoj, zmobilizoval za štyri roky viac ako 306 miliárd eur, čím sa naplnil cieľ stanovený v roku 2021. Toto sa dosiahlo o dva roky skôr, ako bol pôvodný cieľ na rok 2027,“ uviedla šéfka EK a vyjadrila nádej, že do roku 2027 sa podarí prekonať 400 miliárd eur.
Investičná stratégia Európy - Global Gateway - mala ambiciózny cieľ vynaložiť 300 miliárd eur do roku 2027. Von der Leyenová skonštatovala, že toto úsilie ukázalo, že svet potrebuje nielen investície, ale aj skutočné partnerstvá založené na rešpekte, spoločných záujmoch a dlhodobom záväzku. To je podľa nej podstata a úspech Global Gateway.
Na fóre Global Gateway sa zúčastnila aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, výkonná podpredsedníčka EK Teresa Riberová, eurokomisár pre medzinárodné partnerstvá Jozef Síkela, eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová a eurokomisárka pre rozširovanie Únie Marta Kosová. „Tím Európa je spoľahlivým a transparentným partnerom pre silné partnerstvá založené na hodnotách a spoločných záujmoch a táto spoločná práca prináša dobré výsledky,“ zaznelo v posolstve z fóra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
