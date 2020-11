Ťin-pching: Dovoz Číny má v najbližšom desaťročí dosiahnuť 22bil. USD

Šanghaj 4. novembra (TASR) - Dovoz tovarov do Číny by mal v najbližšom desaťročí dosiahnuť viac než 22 biliónov USD (18,77 bilióna eur), povedal v stredu čínsky prezident Si Ťin-pching, podľa ktorého napriek pandémii nového koronavírusu Čína postupne zvyšuje tempo otvárania svojej ekonomiky zahraničiu.



Ako uviedol v príhovore prostredníctvom videa k otvoreniu veľtrhu China International Import Expo (CIIE) v Šanghaji, svet by nemal dovoliť, aby unilateralizmus a protekcionizmus podkopali medzinárodný poriadok. Naopak, je nevyhnutné naďalej podporovať otvorenú svetovú ekonomiku.



Uviedol, že Čína s 1,4 miliardou ľudí má obrovský potenciál. "Peking v nasledujúcich 10 rokoch počíta s dovozom tovarov za viac než 22 biliónov USD," povedal Si Ťin-pching.



V roku 2019 doviezla Čína tovary v celkovej hodnote 2,08 bilióna USD. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 2,8 %. Dôvodom je spomalenie rastu čínskej ekonomiky v danom roku na takmer 30-ročné minimum. Na porovnanie, v roku 2018 sa dovoz tovarov zvýšil o 15,8 % na 2,14 bilióna USD.



Aj keď 5. novembra začínajúci veľtrh CIIE sa zameriava na nákup tovarov zo zahraničia, kritici poukazujú na fakt, že príliš nerieši problémy, ktoré zahraničné firmy trápia najviac. To je slabá ochrana duševného vlastníctva a nerovnaké podmienky pre zahraničné podniky v porovnaní s čínskymi.



Si Ťin-pching v tejto súvislosti uviedol, že Peking bude postupovať voči všetkým spoločnostiam pôsobiacim na čínskom trhu rovnako. Okrem toho plánuje zredukovať svoj katalóg obmedzení pre dovoz tovarov a technológií a je pripravený na podpísanie "viacerých kvalitných obchodných dohôd" s ďalšími krajinami.



(1 EUR = 1,1721 USD)