Tipos: Linka pomoci pre problémy s hraním bude dostupnejšia

Bratislava 29. januára (TASR) - Linka pomoci pre problémy s hraním prejde od 1. februára významnými zmenami, pričom na novom bezplatnom telefónnom čísle budú môcť ľudia kontaktovať odborníkov denne od 9.00 h do 1.00 h. Prevádzku linky pomoci zabezpečí Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP) Predná Hora, informovala o tom v stredu národná lotériová spoločnosť Tipos, ktorá je dlhoročným podporovateľom linky pomoci.



"Spoločnosť Tipos si plne uvedomuje dôležitosť podpory nielen jednotlivcov, ale aj ich rodín v procese liečby a začlenenia. Preto aj naďalej spolupracujeme s OLÚP Predná Hora na zlepšovaní dostupnosti a efektívnosti pomoci pre ľudí, ktorí čelia problémom so závislosťou na hazardných hrách," uviedla hovorkyňa spoločnosti Jana Pohorelská.



Cieľom zmeny je poskytnúť efektívnejšiu a kvalitnejšiu podporu, ktorá zahŕňa poradenstvo, intervenciu a poskytovanie informácií o dostupných zariadeniach špecializovaných na diagnostiku, liečbu a prevenciu závislostí. Spoločnosť zároveň dodala, že linka pomoci nie je určená výhradne pre tých, ktorí čelia problémom so závislosťou na hazardných hrách, ale aj pre ich rodiny a blízkych.