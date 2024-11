Tipos na jar presťahuje bratislavské pracoviská do budovy v Ružinove

Bratislava 12. novembra (TASR) - Národná lotériová spoločnosť Tipos sa v budúcom roku presťahuje do nových priestorov v bratislavskom Ružinove. Na jar tak plánuje presťahovať svoje tri bratislavské pracoviská do jednej budovy. Zmluvu o nájme Tipos uzavrel koncom októbra. V utorok o tom informovala hovorkyňa Tiposu Jana Pohorelská.



V súčasnosti má Tipos svoje prevádzky na viacerých miestach, tie však už spoločnosti nevyhovujú. Rozhodli sa preto svoje tri prevádzky presťahovať do jednej budovy s dostatočnými skladovými priestormi a vyhovujúcou bezpečnosťou aj pre distribúciu žrebov. Do nových priestorov na Tomášikovej ulici sa Tipos plánuje začať sťahovať v apríli.



Podľa generálneho riaditeľa Tiposu Petra Deďa priestory, v ktorých zamestnanci aktuálne pracujú, sú čoraz nevyhovujúcejšie. Navyše sklady na bratislavskej Kolibe v lete pri prívalových dažďoch vytopilo, nevyhovujú už ani kapacitne.



"Nemohli sme preto ďalej odkladať rozhodnutie o definitívnom presťahovaní sa do jednej väčšej spoločnej budovy. Z posudzovaných možností sme vybrali budovu najvýhodnejšiu cenovo i z pohľadu ďalších sledovaných parametrov, ako boli napríklad samostatnosť a bezpečnosť prevádzky v objekte a lokalita v širšom centre Bratislavy, ktorá bude dobre dostupná pre našich zákazníkov, dodávateľov aj väčšinu súčasných zamestnancov," doplnil.