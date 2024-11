Tipos: Stieracie žreby ako darček deťom do rúk nepatria

Bratislava 29. novembra (TASR) - Stieracie žreby sú obľúbeným darčekom, ktorý často poteší blízkych. Deťom do rúk však rozhodne nepatria. Uviedla to národná lotériová spoločnosť Tipos, ktorá sa už po druhýkrát zapája do medzinárodnej kampane Gift Responsibly - Zodpovedné darovanie, ktorej cieľom je upozorniť na riziká spojené s darovaním stieracích žrebov deťom. Stierací žreb nie je pre detský svet, Tipos preto apeluje na rodičov, aby chránili svoje deti pred rizikami hazardu.



Ochrana detí a mladistvých pred rizikami spojenými s hazardnými hrami je celosvetovou snahou inštitúcií pôsobiacich v príslušnom segmente. Tipos sa preto pridáva k ostatným lotériovým a stávkovým spoločnostiam, ktoré vo svojich krajinách aktívne šíria povedomie o nevhodnosti hazardných produktov pre deti.



Kampaň upozorňuje na znepokojujúce skutočnosti spojené s hazardnými hrami u detí, na to, že mnohí dospievajúci zažívajú svoju prvú skúsenosť s hazardom už vo veku deväť až 11 rokov. Skorý kontakt detí s hazardnými hrami vrátane stieracích žrebov môže v neskoršom veku zvýšiť riziko vzniku problému s hazardom. Mladí muži hrajú hazardné hry vo väčšej miere a sú tak rizikovejšou skupinou ako mladé ženy. Riziko návyku na hazard hrozí 10 - 14 % dospievajúcich detí.



"Stieracie žreby od Tiposu sú obľúbeným darčekom, no pri ich darovaní treba dbať na zásady zodpovedného hrania. Zapojením sa do iniciatívy Gift Responsibly - Zodpovedné darovanie chceme zdôrazniť, že stieracie žreby ani iné formy hazardu nepatria do rúk deťom. Predčasný kontakt detí s hazardom môže ovplyvniť ich vývoj a návyky. Prevencia je preto kľúčová pre budovanie budúceho zdravého a zodpovedného prístupu k hazardu," vysvetľuje hovorkyňa Tiposu Jana Pohorelská.



Zdôraznila, že Tipos sa dlhodobo profiluje ako líder v oblasti zodpovedného hrania na Slovensku. V rámci tejto stratégie národná lotériová spoločnosť zaviedla viaceré opatrenia, ktoré chránia hráčov aj širšiu verejnosť. Spoločnosť dôsledne označuje predajnú sieť a marketingové materiály symbolom 18+, vzdeláva predajcov o princípoch zodpovedného hrania a poskytuje hráčom nástroje na kontrolu vlastného hrania.



Upozornila, že na webovej stránke Tiposu v sekcii zodpovedné hranie môžu nájsť hráči informácie nielen o rizikách spojených s hazardnými hrami, ale aj o možnostiach prevencie. Tipos zároveň spolupracuje s odbornými inštitúciami, ktoré sa venujú prevencii a liečbe závislostí, čím zdôrazňuje svoj záväzok k vytváraniu bezpečného hráčskeho prostredia.



Tipos, národná lotériová spoločnosť, je prevádzkovateľom číselných lotérií, okamžitých lotérií - žrebov a internetových hier, v rámci ktorých prevádzkuje kurzové stávky, kasínové hry a online žreby.