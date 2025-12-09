< sekcia Ekonomika
Tipos zvýšil výnosy z hazardných hier za 10 mesiacov roka o 8 percent
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tiposu Michal Hutník povedal, že podiel na trhu, ktorý mali možno pod jedným percentom, výrazne zvýšili na 7 až 8 %.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Národná lotériová spoločnosť Tipos zaznamenala za desať mesiacov tohto roka výnosy z hazardných hier v objeme viac ako 364 miliónov eur, čo je medziročne viac o 8 %. Účtovné odvody firmy za uvedené obdobie presiahli 63 miliónov eur, pričom vzrástli o 9,4 %. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Tento rok označil pre spoločnosť za historicky najlepší. „Ministerstvo cestovného ruchu a športu tak potvrdilo, že dokáže spravovať akciové spoločnosti minimálne tak dobre, ako ministerstvo financií, ktoré spravovalo národnú lotériovú spoločnosť do roku 2023,“ povedal Huliak.
Tipos za desať mesiacov roka odviedol do športu z číselných a okamžitých lotérií takmer 50 miliónov eur, o 6,4 % viac ako v roku 2024. Výdavky na partnerstvá, sponzoring a dary podľa spoločnosti vzrástli na 6,7 milióna eur, čo je 71-percentný medziročný nárast.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tiposu Michal Hutník povedal, že podiel na trhu, ktorý mali možno pod jedným percentom, výrazne zvýšili na 7 až 8 %. „To je predpoklad ďalšieho vývoja našej spoločnosti v budúcom roku a považujeme to za kľúčový moment aj vo vzťahu k tomu, že budú vyššie zdroje pre šport,“ uviedol šéf Tiposu.
Prezentované výsledky v tomto roku podľa neho znamenajú viac podpory pre šport, kultúru, mládež a prospech pre komunity. „Potvrdzujú, že Tipos je spoľahlivým partnerom štátu a vieme rásť zodpovedne, bez toho, aby sme stratili dôraz na ochranu hráčov a transparentnosť,“ podotkol Hutník. Ambíciou firmy v roku 2026 je pokračovať v rozvoji produktov, posilňovať verejné investície a byť lídrom v zodpovednom hraní na Slovensku aj v medzinárodnom priestore.
Tipos v roku 2024 hospodáril so ziskom po zdanení v objeme 27,6 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 12 %. Zisk firmy rástol pravidelne od roku 2020, kedy dosiahol 9,6 milióna eur. Z prevádzkovania hazardných hier vlani reálne odviedol do štátneho rozpočtu vyše 70 miliónov eur pri raste o 13 %, pričom priamo na podporu športu išlo takmer 57 miliónov eur.
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s. vznikla v januári 1993, má základné imanie vo výške 1,7 milióna eur. Firma je v 100-percentnom vlastníctve štátu, akcionárom je Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Spoločnosť podporuje projekty v športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti, zdroje na to získava z prevádzkovania číselných lotérií, kurzových stávok, internetových hier a predaja stieracích žrebov.
