Tipos:Remišová upozornila pri tlačiarenských prvkoch na rámcovú dohodu

Bratislava 25. februára (TASR) - V prípade zmluvy na tlač štandardných a neštandardných prvkov ide len o rámcovú dohodu. V nej ide o zlúčenie troch pôvodných zmlúv do jednej zmluvy. Zároveň ide o postupné čerpanie dodávok všetkých možných typov tlačovín podľa skutočných potrieb spoločnosti na základe jednotlivých objednávok pre obdobie až do konca roka 2027. Uviedol to odbor komunikácie spoločnosti Tipos v reakcii na vyjadrenia poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ), v ktorých kritizuje národnú lotériovú spoločnosť za nehospodárne nakladanie s financiami.



"Pani poslankyňa by však do médií mala uvádzať fakty a nie šíriť nezmysly, či už z dôvodu účelovej snahy zavádzať verejnosť alebo neporozumenia zneniu uzavretej rámcovej zmluvy a rozsahu činnosti spoločnosti Tipos, ktorá pôsobí v konkurenčnom trhovom prostredí. V prvom rade musí byť národná lotériová spoločnosť schopná efektívne predávať svoje produkty, až následne na základe svojich vlastných hospodárskych výsledkov vie finančne podporovať rozvoj športu na Slovensku," spresnil Tipos.



Navyše ide podľa Tiposu o celkovú možnú maximálnu sumu 492.000 eur (s DPH), teda o sumu na takmer tretinovej úrovni oproti pôvodne obstaraným sumám, ktorú spoločnosť zaplatí iba vtedy, ak by za celé obdobie aj skutočne došlo k dodaniu všetkých 115 položiek v maximálnych množstvách.



"Opis položiek tak tvorí iba rámec maximálnych možných požadovaných plnení, nie nakúpených, keďže spoločnosť Tipos musí vopred informovať uchádzačov o možných predpokladaných objemoch a požadovaných nastaveniach ich kapacít," spresnil Tipos. Podpivníky sú podľa spoločnosti len jednou z možných položiek v rámci opisu, ktorých dodanie môže v určitom množstve spoločnosť požadovať.



Remišová poukázala na to, že štátna spoločnosť Tipos uzatvorila zmluvu na tlačiarenské služby za takmer pol milióna eur, kde objednáva 140.000 podpivníkov. "Zo zmluvy sme sa dozvedeli, že ľudia sa v časoch drastického uťahovania opaskov a drahoty skladajú napríklad na 140.000 podpivníkov, ktoré si objednáva Tipos. Pre lepšiu predstavu, keby sme 140.000 podpivníkov naukladali na seba, s výškou 210 metrov by prekonali najvyšší bratislavský mrakodrap," dodala Remišová.