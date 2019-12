Tipy, ako bez problémov zvládnuť nákup vianočných darčekov

Bratislava 18. decembra (OTS) - Ak si nechávate nákup vianočných darčekov na poslednú chvíľu, prečítajte si tipy ako ich nákup zvládnuť bez problémov.Trendom posledných rokov je, že ľudia si na nákup vianočných darčekov požičiavajú. Najčastejšie využívajú minipôžičky s maximálnou výškou požičanej sumy do 1000 € s krátkou dobou splatnosti do 30 dní.Toto všetko je výsledkom nezvládnutých emócií. Z hľadiska správnej finančnej gramotnosti by sa ľudia v predvianočnom období vôbec nemali zaťažovať pôžičkami.Zo začiatku to vyzerá len ako pár eur navyše, ktoré dokážete rýchlo splatiť, no v skutočnosti vám minipôžička, po ktorej siahnete v návale emócií s cieľom čo najrýchlejšie sa dostať k peniazom, môže viac uškodiť.Ak plánujete kúpu finančne náročnejšieho vianočného darčeka a plánujete si požičať, nezabudnite najprv zvážiť ponuky trhu namiesto toho, aby ste siahli po prvej ponuke. Kvalitné porovnanie minipôžičiek vám dokáže ušetriť desiatky eur.,” hovoríz nezávislého porovnávača finančných produktovPlánovanie môže výrazne pomôcť, ak do preplnených obchodov budete vstupovať s vedomím, čo kde a za koľko eur chcete kúpiť a pritom budete poznať svoj maximálny možný rozpočet.To vám neskôr pomôže naučiť sa dostatočnej finančnej zodpovednosti a lepšie ovládať svoje osobné financie.Teraz to už zrejme nestíhate, no začať môžete hneď po novom roku. Začnite si každý mesiac od januára odkladať bokom sumu, ktorá vám nebude chýbať vo vašom rozpočte.Napríklad 20 eur. Ak si ich svedomito odložíte každý mesiac, v decembri 2020 budete mať na vianočné darčeky k dispozícii 240 eur. A z tejto sumy už viete nakúpiť vianočné darčeky. Alebo nie?Nezabudnite na to, že darčeky nie sú všetko. Najdôležitejšia je vaša fyzická a duševná prítomnosť pri vašich najbližších počas sviatkov pokoja a radosti.