Transparency International analyzovala Správu štátnych hmotných rezerv

Bratislava 30. septembra (TASR) – Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia v Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR a spoločnosť ohodnotila ratingom C na škále od A po E. V organizácii odhalila TIS aj viacero závažných nedostatkov, uviedol vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii oboch organizácií riaditeľ TIS Michal Piško. Predseda SŠHR Ján Rudolf zdôraznil, že v rámci hodnotenia neboli s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas bývalého vedenia zistené žiadne porušenia právnych predpisov.



"Detailná analýza kľúčových oblastí v organizácii odhalila aj viacero nedostatkov závažnejšieho charakteru, tak z hľadiska transparentnosti, ako aj nastavenia a efektivity procesov,“ uviedol Piško. Dodal, že v niektorých prípadoch sa ich už novému vedeniu podarilo odstrániť. Správa podľa riaditeľa TIS obsahuje aj desiatky odporúčaní, ktoré by mohli hmotným rezervám pomôcť pri obnovení stratenej dôvery verejnosti.



Rudolf pripomenul, že SŠHR je prvou štátnou organizáciou, ktorá spolupracuje s TIS. "Som rád, že aj touto spoluprácou sme ukázali, že nemáme čo skrývať, plníme verejný sľub o očiste mena organizácie a zavádzame do praxe základné body z programového vyhlásenia vlády,“ uviedol Rudolf.



TIS preverovala SŠHR v piatich oblastiach, a to v prístupe k informáciám, prijímaní zamestnancov, verejnom obstarávaní, politike predaja a prenájmu majetku a etickej infraštruktúre. Výsledné hodnotenie C podľa Piška ovplyvnilo negatívne práve verejné obstarávanie hodnotené ako známkou E najmä pre problémy v minulosti.



Najlepšie, známkou B, vyhodnotila TIS procesy v prijímaní zamestnancov a politike predaja a prenájmu majetku. V prístupe k informáciám a etickej infraštruktúre SŠHR dostala hodnotenie C. Rudolf uviedol, že zlepšenie práve v týchto oblastiach bude patriť k jeho prioritám.



Nedostatky závažnejšieho charakteru, a to aj z hľadiska transparentnosti, boli identifikované v oblasti prístupu k informáciám, kde podľa TIS organizácia zaostáva vo viacerých oblastiach za aktuálnymi štandardmi vo verejnej správe. V oblasti etickej infraštruktúry sa doposiaľ SŠHR obmedzovala iba na zákonné minimum, pričom prevládal formalizmus. TIS odporúča napríklad úpravu spôsobu zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok či prijatie etického kódexu záväzného aj pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme.