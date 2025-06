TIS vyzýva Najvyšší kontrolný úrad preveriť možné systémové nedostatky

Bratislava 8. júna (TASR) - Transparency International Slovensko (TIS) vyzýva Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na cielenú kontrolu zameranú na zraniteľnosť mzdových systémov a súvisiace kontrolné mechanizmy vo verejnej správe. V otvorenom liste žiada prešetriť potenciálne systémové zlyhania pri nakladaní s verejnými financiami. Reaguje tým nielen na nedávno odhalený miliónový podvod v bratislavskej Petržalke, ale aj podobný podvod, ktorý sa prevalil v roku 2021 v Šarišských Michaľanoch. NKÚ odkazuje, že sa samosprávam venuje dlhodobo. Odporúčania má však aj pre samotné vedenia samospráv.



„Aj keď úlohou NKÚ nie je vypracovávanie metodických pokynov, sme presvedčení, že kontrolné zistenia či prípadná analýza uvedeného problému zo strany NKÚ by mohla byť nápomocná predovšetkým množstvu menších samospráv i ďalších verejných inštitúcií aj v praktickej rovine,“ konštatuje TIS v otvorenom liste.



Prípad v Petržalke, kde mestskej časti vznikla škoda 2,7 milióna eur a prípad v Šarišských Michaľanoch, kde obci vznikla škoda viac ako 1,3 milióna eur, vzbudzujú podozrenie, že nemusí ísť len o anomálie, ale o systémovú medzeru pri spravovaní verejných zdrojov cez účtovnícke softvéry. Týka sa to nielen samospráv, ale prípadne aj ďalších štátnych inštitúcií.



Samostatným, potenciálne systémovým problémom sú podľa TIS aj nedostatočné kontrolné mechanizmy v tomto ohľade. Práve aj ich zlyhanie, spolu s nedostatočnou hĺbkou externej kontroly zo strany audítorskej spoločnosti, boli podľa bývalého starostu Petržalky Jána Hrčku dôvodom, prečo mestská časť na problém neprišla aj skôr, ale až po dvoch rokoch po upozornení jednej z bánk. Obavy z podobnej zraniteľnosti samospráv pripustil aj viacerí predstavitelia samospráv, ktorí začali ihneď kontrolovať účtovné systémy.



NKÚ v reakcii pre TASR uviedol, že sa samosprávam venuje dlhodobo v širokej škále ich originálnych aj prenesených kompetencií. Jedna z tém, ktorú úrad preveruje, je aj nastavenie vnútorných kontrolných mechanizmov.



„Riziko neúčinných kontrolných mechanizmov v samospráve popisuje NKÚ v správach o kontrolnej činnosti dlhodobo. Ide o významné riziko, ktoré na vybranej vzorke samospráv budeme preverovať aj v blízkej budúcnosti,“ podotkla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.



To, čo sa udialo v Petržalke, sa podľa úradu ukazuje, že súvisí so zlyhaním a s nefunkčnosťou kontrolných systémov v rámci mestskej časti. Nielen v rámci jednotlivých organizačných útvarov, ale aj aktivít kontrolóra samosprávy či externého audítora.



Identifikovanie slabých miest a prijatie nápravných opatrení je v rukách samospráv. NKÚ preto odporúča štatutárom samospráv, teda starostom a primátorom, aby s pomocou hlavných kontrolórov vykonali preverenie účinnosti kontrolných mechanizmov. „Podobne, ako NKÚ odporúčal vykonať mimoriadnu inventarizáciu v čase, keď bol napadnutý katastrálny systém,“ doplnila Bolech Dobáková.