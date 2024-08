Tisíc ton zachránených potravín

Bratislava 9. augusta (OTS) - Zachrániť tisíce ton jedla a ešte aj ušetriť peniaze - práve to spája projekt S Lidlom šetríme jedlom. Byť zodpovedným človekom nie je vždy jednoduché. Diskont to však svojim zákazníkom uľahčuje a bojuje proti plytvaniu potravinami. Za necelé dva roky od spustenia iniciatívy sa podarilo zachrániť už vyše 1 000 ton ovocia a zeleniny, čo je viac ako 333 333 predaných debničiek.„Plytvanie potravinami je v súčasnosti veľký problém. Aj vďaka iniciatíve S Lidlom šetríme jedlom znižujeme potravinový odpad a ročne zachránime stovky ton kvalitného ovocia a zeleniny. Od úplného začiatku je projekt mimoriadne obľúbený, čo nás veľmi teší. Je to dôkazom toho, že naši zákazníci robia uvedomelé rozhodnutia a že naše aktivity majú skutočne zmysel.“ povedal Róbert Flachbart, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za predaj a logistiku.Súčasťou konceptu je predaj trojkilového balenia ovocia a zeleniny za prekvapivo nízku cenu 1 €. V papierových prepravkách sa nachádza mix rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré doteraz nebolo ďalej možné predávať, no jeho kvalita je vysoká. Každá prepravka je iná. Obsahuje napríklad mrkvu, pomaranče či zemiaky, ktoré by v rámci balenia kvôli jednému nevyhovujúcemu kusu bolo potrebné vyhodiť. Rôznorodo vyskladané debničky sa nachádzajú v špeciálnych stojanoch za pokladnicami v každej predajni po celom Slovensku.„Stretávame sa výhradne s pozitívnymi reakciami našich zákazníkov. Všetky prepravky sa vždy predajú takmer okamžite po ich vyložení,“ hovorí Zuzana Sobotová, Senior konzultantka pre projekty spoločenskej zodpovednosti. „Naše zamestnankyne a zamestnanci pri kontrole čerstvosti debničky denne pripravujú, za čo im patrí veľká vďaka. Aj takýmto spôsobom podporujeme povedomie o potravinovom odpade a spoločne bojujeme za jeho zníženie.“ doplnila Zuzana Sobotová.Reťazec dlhodobo bojuje proti plytvaniu potravinami. Oddeľuje potraviny s blížiacim sa dátumom spotreby a predáva ich s výraznou zľavou. Pred štyrmi rokmi ich začal ponúkať v chladiacich regáloch v špeciálnych boxoch s označením „Potraviny bez viny! Zachráň nás, sme ešte dobré.“ Zákazníci si taktiež môžu kúpiť chlieb Priamo z pece do poludnia druhého dňa po vypečení s 50% zľavou. Nachádza sa špeciálne zabalený a označený oranžovou cenovkou priamo v regáli. Diskont aj týmto spôsobom ponúka udržateľnejší a zodpovednejší nákup.Prostredníctvom optimalizácie sortimentu a procesov sa Lidl snaží čo najviac zefektívniť objednávanie i predaj tovaru. Zároveň ročne predá v priemere státisíce kusov z každého produktu vo svojej ponuke. Potraviny teda „nemajú čas“ zostarnúť na pultoch, namiesto toho si zákazníci môžu dlhšie vychutnávať ich čerstvosť.Projekt S Lidlom šetríme jedlom je súčasťou CSR stratégie Lidla v oblasti šetrenia zdrojov. Viac informácií o podobných aktivitách sa dozviete na webovej stránke www.spolocenskazodpovednost.sk alebo na www.lidl.sk