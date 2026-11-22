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Tisícky slovenských e-shopov čaká od januára 2027 nová fakturácia
Vystavovať eFaktúry budú musieť povinne platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri predaji tovaru či služieb iným slovenským podnikateľom.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Od začiatku roka 2027 začne pre slovenských podnikateľov platiť nová povinnosť. S eFaktúrou budú musieť pracovať väčšie aj menšie firmy či živnostníci a na zmenu sa pripravujú aj slovenské online obchody. Upozornila Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie vyše 7600 slovenských online obchodov.
Kým dnes podnikatelia bežne posielajú faktúry e-mailom vo formáte PDF, od 1. januára 2027 budú musieť v mnohých prípadoch využívať eFaktúru. Ide o dokument vo formáte XML, ktorého údaje dokážu účtovné systémy automaticky načítať a spracovať bez ručného prepisovania. Cieľom tejto zmeny je jednoduchšie spracovanie faktúr a lepšia kontrola daňových povinností. Elektronické faktúry sa nebudú štandardne doručovať prostredníctvom e-mailu, ale cez takzvaných digitálnych poštárov. Ide o certifikovaných poskytovateľov, ktorí zaistia bezpečné doručenie dokumentu správnemu príjemcovi. Ich zoznam možno nájsť na portáli finančnej správy.
„Nové pravidlá sa dotknú prakticky všetkých slovenských podnikateľov vrátane tisícok prevádzkovateľov online obchodov, a to bez ohľadu na veľkosť firmy či počet zamestnancov. Rozdiel však je v tom, či budú musieť elektronické faktúry iba prijímať alebo aj vystavovať,“ povedala Auxtová.
Vystavovať eFaktúry budú musieť povinne platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri predaji tovaru či služieb iným slovenským podnikateľom. Týka sa to teda internetových obchodov, ktoré okrem bežných spotrebiteľov predávajú tovar aj firmám či živnostníkom. Dôležité teda bude nielen to, kto predáva, ale aj komu predáva.
„Ak napríklad e-shop, ktorý je platiteľom DPH, predá počítač slovenskej firme, bude musieť vystaviť eFaktúru, a to bez ohľadu na to, či kupujúci je, alebo nie je platiteľom DPH. Ak si však rovnaký počítač objedná súkromná osoba na osobné použitie, eFaktúra nebude povinná a faktúru môže vystaviť klasicky, napríklad ako PDF dokument,“ vysvetlila Auxtová.
Na nové pravidlá sa pritom musia pripraviť aj menšie internetové obchody a živnostníci, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Tí síce nemusia eFaktúry vystavovať, no musia ich vedieť prijímať. „V praxi to znamená, že aj drobný e-shop, ktorý predáva výlučne súkromným osobám, bude potrebovať riešenie na prijímanie elektronických faktúr. Tie mu môžu prichádzať napríklad od dodávateľov tovaru, prepravných spoločností či telekomunikačných operátorov,“ priblížila.
„Naším cieľom je, aby obchodníci nemuseli z dôvodu novej legislatívy zásadne meniť spôsob, akým vybavujú objednávky a vystavujú faktúry. Technické spracovanie a odosielanie eFaktúr preto zabezpečíme priamo v systéme, a to bez ďalších poplatkov,“ informovala Auxtová.
Dodala, že prijímanie a zobrazovanie eFaktúr budú obchodníci riešiť prostredníctvom digitálneho poštára. Hoci nové pravidlá začnú platiť až od januára, prípravu si netreba nechávať na poslednú chvíľu. Už dnes je vhodné zistiť, či používaný fakturačný alebo účtovný systém podporuje nový formát eFaktúr a prepojenie s digitálnym poštárom.
Kým dnes podnikatelia bežne posielajú faktúry e-mailom vo formáte PDF, od 1. januára 2027 budú musieť v mnohých prípadoch využívať eFaktúru. Ide o dokument vo formáte XML, ktorého údaje dokážu účtovné systémy automaticky načítať a spracovať bez ručného prepisovania. Cieľom tejto zmeny je jednoduchšie spracovanie faktúr a lepšia kontrola daňových povinností. Elektronické faktúry sa nebudú štandardne doručovať prostredníctvom e-mailu, ale cez takzvaných digitálnych poštárov. Ide o certifikovaných poskytovateľov, ktorí zaistia bezpečné doručenie dokumentu správnemu príjemcovi. Ich zoznam možno nájsť na portáli finančnej správy.
„Nové pravidlá sa dotknú prakticky všetkých slovenských podnikateľov vrátane tisícok prevádzkovateľov online obchodov, a to bez ohľadu na veľkosť firmy či počet zamestnancov. Rozdiel však je v tom, či budú musieť elektronické faktúry iba prijímať alebo aj vystavovať,“ povedala Auxtová.
Vystavovať eFaktúry budú musieť povinne platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri predaji tovaru či služieb iným slovenským podnikateľom. Týka sa to teda internetových obchodov, ktoré okrem bežných spotrebiteľov predávajú tovar aj firmám či živnostníkom. Dôležité teda bude nielen to, kto predáva, ale aj komu predáva.
„Ak napríklad e-shop, ktorý je platiteľom DPH, predá počítač slovenskej firme, bude musieť vystaviť eFaktúru, a to bez ohľadu na to, či kupujúci je, alebo nie je platiteľom DPH. Ak si však rovnaký počítač objedná súkromná osoba na osobné použitie, eFaktúra nebude povinná a faktúru môže vystaviť klasicky, napríklad ako PDF dokument,“ vysvetlila Auxtová.
Na nové pravidlá sa pritom musia pripraviť aj menšie internetové obchody a živnostníci, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Tí síce nemusia eFaktúry vystavovať, no musia ich vedieť prijímať. „V praxi to znamená, že aj drobný e-shop, ktorý predáva výlučne súkromným osobám, bude potrebovať riešenie na prijímanie elektronických faktúr. Tie mu môžu prichádzať napríklad od dodávateľov tovaru, prepravných spoločností či telekomunikačných operátorov,“ priblížila.
„Naším cieľom je, aby obchodníci nemuseli z dôvodu novej legislatívy zásadne meniť spôsob, akým vybavujú objednávky a vystavujú faktúry. Technické spracovanie a odosielanie eFaktúr preto zabezpečíme priamo v systéme, a to bez ďalších poplatkov,“ informovala Auxtová.
Dodala, že prijímanie a zobrazovanie eFaktúr budú obchodníci riešiť prostredníctvom digitálneho poštára. Hoci nové pravidlá začnú platiť až od januára, prípravu si netreba nechávať na poslednú chvíľu. Už dnes je vhodné zistiť, či používaný fakturačný alebo účtovný systém podporuje nový formát eFaktúr a prepojenie s digitálnym poštárom.