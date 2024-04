Titul Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ si prevzalo 12 firiem

Košice 10. apríla (TASR) - Národný inšpektorát práce (NIP) v stredu udelil ocenenia Bezpečný podnik a Zodpovedný zamestnávateľ za rok 2023 dokopy 12 firmám z celého Slovenska. Niektoré ho získali opakovane. TASR o tom informoval hovorca NIP Ladislav Kerekeš.



Novými držiteľmi certifikátu Bezpečný podnik sa stali Metrostav - organizačná zložka Bratislava, Metrostav DIZ - organizačná zložka Bratislava-Ružinov, firmy SAG Slovakia so sídlom v obci Chocholná-Velčice, Vaillant Industrial Slovakia z Trenčianskych Stankoviec, ArcelorMittal Gonvarri Nitra a Tauris v Mojmírovciach. Medzi tými, ktorí titul obhájili a certifikát predĺžili, sú spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia zo Senice, Garrett Motion Slovakia v Záborskom a Bratislavská vodárenská spoločnosť.



NIP a rezort práce udeľovali aj ocenenia v rámci programu s názvom Zodpovedný zamestnávateľ. Držiteľmi sú Vaillant Industrial Slovakia z Trenčianskych Stankoviec, IEE Sensing Slovakia vo Veľkej Ide a BIA Plastic and Plating Technology Slovakia so sídlom v obci Čab.



Oba certifikáty sú platné päť rokov. "Certifikát je dôkazom, že zúčastnené spoločnosti majú zavedený účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vďaka ktorému dosahujú vysoký štandard úrovne kultúry bezpečnosti práce a riadenia ľudských zdrojov," uviedol Kerekeš.



Na Slovensku je aktuálne 39 firiem, ktoré sú držiteľmi platného certifikátu Bezpečný podnik a desať spoločností s titulom Zodpovedný zamestnávateľ.