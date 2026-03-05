< sekcia Ekonomika
Titul EY Podnikateľ roka 2025 získal zakladateľ spoločnosti Maslen
Podľa vedúceho partnera EY na Slovensku Mariána Bíža súťaž už 20 rokov zviditeľňuje príbehy slovenských podnikateľov, ktorí svojou inovatívnosťou a vytrvalosťou prispievajú k rastu ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2025 Slovenskej republiky sa stal Jaroslav Maslen, zakladateľ spoločnosti Maslen. Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 2025 získal Martin Cuper za spoločnosť Dental Friends a špeciálne ocenenie poroty za výnimočný sociálny podnikateľský prístup udelili Martine Matejíčkovej zo spoločnosti Cacaofé. TASR o tom informovali organizátori súťaže.
Podľa vedúceho partnera EY na Slovensku Mariána Bíža súťaž už 20 rokov zviditeľňuje príbehy slovenských podnikateľov, ktorí svojou inovatívnosťou a vytrvalosťou prispievajú k rastu ekonomiky. Víťazi zároveň od roku 2007 reprezentujú Slovensko na svetovom finále súťaže v Monte Carle.
Do aktuálneho ročníka sa podľa organizátorov prihlásilo viac ako 200 nominácií, z ktorých sa do súťaže kvalifikovalo 25 podnikateľských osobností. Porota ich hodnotila podľa kritérií, ako sú podnikateľský duch, inovácie, finančné výsledky, strategická orientácia či celospoločenský dosah.
Spoločnosť Maslen patrí medzi výrobcov plechových strešných krytín tvárnených za studena. Ročne spracuje približne 15.000 ton ocele a prostredníctvom siete viac ako 28 prevádzok dodáva produkty zákazníkom na Slovensku aj v zahraničí.
Medzi finalistov súťaže EY Podnikateľ roka 2025 patrili aj David Gavaľa (Cestovná kancelária DAKA), Juraj Hrbatý (Finax), Anetta a Rastislav Demešovci (Tajna) a Zuzana Gumánová (Vamex).
Podľa vedúceho partnera EY na Slovensku Mariána Bíža súťaž už 20 rokov zviditeľňuje príbehy slovenských podnikateľov, ktorí svojou inovatívnosťou a vytrvalosťou prispievajú k rastu ekonomiky. Víťazi zároveň od roku 2007 reprezentujú Slovensko na svetovom finále súťaže v Monte Carle.
Do aktuálneho ročníka sa podľa organizátorov prihlásilo viac ako 200 nominácií, z ktorých sa do súťaže kvalifikovalo 25 podnikateľských osobností. Porota ich hodnotila podľa kritérií, ako sú podnikateľský duch, inovácie, finančné výsledky, strategická orientácia či celospoločenský dosah.
Spoločnosť Maslen patrí medzi výrobcov plechových strešných krytín tvárnených za studena. Ročne spracuje približne 15.000 ton ocele a prostredníctvom siete viac ako 28 prevádzok dodáva produkty zákazníkom na Slovensku aj v zahraničí.
Medzi finalistov súťaže EY Podnikateľ roka 2025 patrili aj David Gavaľa (Cestovná kancelária DAKA), Juraj Hrbatý (Finax), Anetta a Rastislav Demešovci (Tajna) a Zuzana Gumánová (Vamex).