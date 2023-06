Titul EY Svetový podnikateľ roka 2023 získala Doris Hsu z Taiwanu

Bratislava 12. júna (TASR) - Cenu EY Svetový podnikateľ roka 2023 získala generálna riaditeľka taiwanskej spoločnosti GlobalWafers Doris Hsu. Uspela v konkurencii 49 víťazov národných kôl zo 45 krajín a regiónov sveta, ktorí sa o tento titul v Monaku uchádzali. V 23-ročnej histórii medzinárodnej súťaže sa tak stala treťou víťazkou a prvou ženou z Taiwanu. V pondelok o tom informovala spoločnosť Ernst & Young Global Limited (EY).



"My podnikatelia sme často v prvej línii. Snažíme sa riešiť mnoho najpálčivejších problémov dneška, od budovania udržateľnejšej budúcnosti až po zabezpečenie sociálneho blahobytu tam, kde je to najviac potrebné. Dúfam, že dokážem nadviazať na tých, ktorí toto ocenenie dostali predo mnou, a otvárať diskusiu o aktuálnych výzvach, podnecovať zrod nových myšlienok a otvárať priestor novým hlasom. Žien na vedúcich pozíciách je stále málo, čo platí dvojnásobne o odvetví špičkových polovodičových technológií," uviedla Doris Hsu.



Spoločnosť GlobalWafers sa v roku 2011 odštiepila od svojej materskej spoločnosti Sino-American Silicon Products ako nezávislá spoločnosť, vyrábajúca polovodičové doštičky. Dnes vyrába moderné polovodiče pre elektroniku s použitím vlastného kremíka určeného pre elektroniku. To všetko prebieha v rámci plne integrovaného výrobného procesu za prísnej kontroly kvality. Táto stratégia spoločnosti umožňuje poskytovať stabilné dodávky čistého kremíka, ktorý možno prispôsobiť konkrétnym potrebám zákazníkov.



Doštičky prinášajú široké možnosti použitia, ktoré podnecujú inovácie a iniciujú obrovské revolučné zmeny, ako napríklad 5G a elektrické vozidlá. Produkty GlobalWafers sú súčasťou takmer všetkých technológií v modernej spoločnosti a urýchľujú digitálnu transformáciu na celom svete.



Na podujatí sa zúčastnil aj držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2022 Slovenskej republiky Juraj Fehervari. "Sme hrdí na to, že aj tak malá krajina, akou Slovensko je, má svojich silných reprezentantov medzi svetovou podnikateľskou špičkou," uviedol vedúci partner EY na Slovensku Marián Bíž.