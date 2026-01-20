< sekcia Ekonomika
Titul pri absolventoch už zamestnávateľom nestačí, dôležitá je aj prax
Odborníci odporučili pri výbere štúdia zohľadniť aj to, či odbor umožňuje široké využitie naprieč sektormi a nie je jednoducho nahraditeľný automatizáciou.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Pri uplatnení absolventov na trhu práce je čoraz rozhodujúcejšia prax a schopnosť reagovať na technologické zmeny, samotný titul už často nestačí. V utorok na to upozornila personálna agentúra Grafton.
Údaje zo Štatistického úradu SR ukázali, že v roku 2024 študovalo na vysokých školách na Slovensku takmer 137.000 študentov, no slovenský pracovný trh sa aj napriek tomu borí s nedostatkom technicky vzdelaných ľudí.
„Zamestnávatelia pritom o týchto absolventov nielen stoja, ale ponúkajú im aj nadpriemerné mzdové i kariérne podmienky. Zároveň tiež vidíme, že iba samotné vyštudovanie technického odboru dnes už nestačí,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a GiGroup Jitka Kouba.
Z prieskumov agentúry vyplýva, že výška nástupnej mzdy aj rýchlosť uplatnenia absolventov závisí najmä od praktických skúseností zo stáží, rozvojových programov či relevantných brigád. Rozdiely medzi bakalárskym a magisterským vzdelaním podľa nej zohrávajú menšiu úlohu než v minulosti, kým význam jazykových znalostí, digitálnych zručností a schopnosti učiť sa nové veci rastie. „Firmy sú dnes otvorené náboru absolventov, hľadajú však takých, ktorí už majú základnú prax a dokážu sa rýchlo zapojiť do chodu organizácie,“ doplnila Kouba.
Agentúra zároveň upozornila, že hoci technické a zdravotnícke smery či špecializované oblasti IT patria medzi najžiadanejšie, mení sa štruktúra dopytu. V IT podľa nej ubúdajú tradičné juniorské pozície, ktoré často nahrádza automatizácia alebo nástroje umelej inteligencie, pričom pretlak uchádzačov sa týka najmä absolventov bez praxe alebo po krátkych rekvalifikačných kurzoch. „Umelá inteligencia výrazne mení podobu práce, a to aj v odboroch, ktoré boli ešte donedávna považované za stávku na istotu,“ uviedla Kouba.
Podľa Graftonu majú absolventi humanitných odborov na trhu práce vyššiu konkurenciu a zamestnanie si často hľadajú dlhšie, no uplatnenie vedia nájsť napríklad v psychológii, pedagogike, sociálnych službách či v podnikových službách pri dobrej jazykovej výbave. Agentúra zároveň poukázala na rozdiely v mzdách medzi pozíciami, pričom v technických profesiách býva nástupné ohodnotenie vyššie než v niektorých administratívnych, marketingových či zákazníckych pozíciách.
Odborníci odporučili pri výbere štúdia zohľadniť aj to, či odbor umožňuje široké využitie naprieč sektormi a nie je jednoducho nahraditeľný automatizáciou. Popri technických profesiách medzi perspektívne oblasti zaraďujú aj zdravotníctvo a sociálne služby, kde význam posilňuje starnutie populácie a vyššia potreba ľudského faktora.
