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Titul víťaza súťaže Top Agro získala rodinná spoločnosť z Vrábeľ
Víťazný podnik obhospodaruje 2433 hektárov poľnohospodárskej pôdy s 27 stálymi pracovníkmi.
Autor TASR
Vysoké Tatry 26. novembra (TASR) - Súťaž Top Agro za rok 2025 pozná svojich víťazov. Klub poľnohospodárskych novinárov (KPN) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou výsledky 31. ročníka súťaže oficiálne vyhlásil vo štvrtok podvečer vo Vysokých Tatrách. Predseda KPN Jozef Sedlák TASR informoval, že titul absolútneho víťaza získala rodinná spoločnosť TRITICUM z Vrábeľ. V Tatrách zároveň ocenili aj ďalšie poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti v štyroch kategóriách a udelili aj osobitné ocenenia.
Víťazný podnik obhospodaruje 2433 hektárov poľnohospodárskej pôdy s 27 stálymi pracovníkmi. Popri pestovaní obilnín, olejnín a po novom aj zrnového ciroku, sa úspešne venuje aj vinohradníctvu a produkcii medzinárodne oceňovaných odrodových vín. „Za zrodom hospodárstva bola myšlienka nášho otca Františka Štefunka. Vštepil nám základné princípy postavené na poctivej práci, vzornej starostlivosti o pôdu a serióznom prístupe k ľuďom. Zameriavame sa prioritne na kvalitu a trvalú udržateľnosť,“ uviedol k oceneniu konateľ víťaznej spoločnosti Miroslav Štefunko, ktorý riadi podnik spolu s bratom Petrom.
V kategórii poľnohospodárske družstvá - produkčné oblasti obsadili prvé tri miesta Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto - Trhová Hradská, Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul a Poľnohospodárske družstvo Jarok. V kategórii poľnohospodárske družstvá - znevýhodnené oblasti dominovali Roľnícke družstvo Čereňany, Nová Bodva - družstvo Turnianska Nová Ves a Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov. V tretej kategórii obchodné spoločnosti - produkčné oblasti zvíťazili TRITICUM Vráble a za nimi nasledovali QUEEN Neded a PoľnoBEGA Veľké Lovce. V poslednej kategórii obchodné spoločnosti - znevýhodnené oblasti ocenili JANEK, Dolný Moštenec, ISOKMAN - trading Trebeľovce a SHP Turčianske Teplice.
Osobitné ocenenia „Cena Otcova roľa“ za západné Slovensko získalo Podielnické družstvo v Hrnčiarovciach, za stredné Slovensko ISOKMAN - trading, Trebeľovce a za východnú časť krajiny GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom. Cenu Podnikateľský čin roka udelili poľnohospodárskemu družstvu Kukučínov.
Sedlák vysvetlil, že vyhodnotenie súťaže sa opiera o výsledky z minulého roka, v ktorom slovenské poľnohospodárstvo dosiahlo podľa Zelenej správy kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 143,5 milióna eur. Dodal, že rast produkčnej výkonnosti a celkový objem podpôr vo výške viac ako 1,54 miliardy eur, pomohli podnikom kompenzovať nákladové výkyvy a potvrdili kľúčový význam efektívneho manažérskeho riadenia a finančnej stability.
„Súťaž TOP AGRO už viac ako tri desaťročia transparentne porovnáva finančnú stabilitu a výkonnosť manažmentov v slovenskom agrosektore. Odbornú garanciu vyhodnotenia zabezpečuje SPÚ v Nitre,“ dodáva Sedlák. Klub poľnohospodárskych novinárov každoročne vydáva k podujatiu publikáciu, ktorá mapuje príbehy úspešných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku a ich manažérov.
Víťazný podnik obhospodaruje 2433 hektárov poľnohospodárskej pôdy s 27 stálymi pracovníkmi. Popri pestovaní obilnín, olejnín a po novom aj zrnového ciroku, sa úspešne venuje aj vinohradníctvu a produkcii medzinárodne oceňovaných odrodových vín. „Za zrodom hospodárstva bola myšlienka nášho otca Františka Štefunka. Vštepil nám základné princípy postavené na poctivej práci, vzornej starostlivosti o pôdu a serióznom prístupe k ľuďom. Zameriavame sa prioritne na kvalitu a trvalú udržateľnosť,“ uviedol k oceneniu konateľ víťaznej spoločnosti Miroslav Štefunko, ktorý riadi podnik spolu s bratom Petrom.
V kategórii poľnohospodárske družstvá - produkčné oblasti obsadili prvé tri miesta Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto - Trhová Hradská, Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul a Poľnohospodárske družstvo Jarok. V kategórii poľnohospodárske družstvá - znevýhodnené oblasti dominovali Roľnícke družstvo Čereňany, Nová Bodva - družstvo Turnianska Nová Ves a Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov. V tretej kategórii obchodné spoločnosti - produkčné oblasti zvíťazili TRITICUM Vráble a za nimi nasledovali QUEEN Neded a PoľnoBEGA Veľké Lovce. V poslednej kategórii obchodné spoločnosti - znevýhodnené oblasti ocenili JANEK, Dolný Moštenec, ISOKMAN - trading Trebeľovce a SHP Turčianske Teplice.
Osobitné ocenenia „Cena Otcova roľa“ za západné Slovensko získalo Podielnické družstvo v Hrnčiarovciach, za stredné Slovensko ISOKMAN - trading, Trebeľovce a za východnú časť krajiny GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom. Cenu Podnikateľský čin roka udelili poľnohospodárskemu družstvu Kukučínov.
Sedlák vysvetlil, že vyhodnotenie súťaže sa opiera o výsledky z minulého roka, v ktorom slovenské poľnohospodárstvo dosiahlo podľa Zelenej správy kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 143,5 milióna eur. Dodal, že rast produkčnej výkonnosti a celkový objem podpôr vo výške viac ako 1,54 miliardy eur, pomohli podnikom kompenzovať nákladové výkyvy a potvrdili kľúčový význam efektívneho manažérskeho riadenia a finančnej stability.
„Súťaž TOP AGRO už viac ako tri desaťročia transparentne porovnáva finančnú stabilitu a výkonnosť manažmentov v slovenskom agrosektore. Odbornú garanciu vyhodnotenia zabezpečuje SPÚ v Nitre,“ dodáva Sedlák. Klub poľnohospodárskych novinárov každoročne vydáva k podujatiu publikáciu, ktorá mapuje príbehy úspešných poľnohospodárskych podnikov na Slovensku a ich manažérov.