Tlak na export čínskych áut bude pre clá pravdepodobne väčší

Peking 9. apríla (TASR) - Export áut z Číny bude pravdepodobne čeliť väčším tlakom, než sa pôvodne očakávalo. Dôvodom sú dovozné clá, ktoré na ostatné krajiny uvalil americký prezident Donald Trump. Ich vplyv na jednotlivé ekonomiky povedie podľa všetkého k poklesu dopytu, čo sa odrazí aj na dopyte po autách. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia Čínskej automobilovej asociácie (CPCA).



Čína vyváža do USA veľmi málo vozidiel, keďže už predchádzajúca administratíva Joea Bidena zaviedla na dovoz čínskych elektromobilov 100-percentné clá. Podľa vedenia CPCA však najnovšie Trumpove recipročné clá, ktoré oznámil minulý týždeň, budú mať na Čínu výrazný nepriamy vplyv.



"Prudké zvýšenie amerických dovozných ciel bude mať katastrofálny vplyv na ekonomiky, ako sú napríklad tie v juhovýchodnej Ázii. To znamená, že náš vývoz na tieto trhy bude zasiahnutý vo väčšej miere, než sme očakávali," uviedla CPCA. Práve na krajiny juhovýchodnej Ázie uvalil Trump jedny z najvyšších dovozných ciel.



CPCA nevylučuje, že vývoz áut z Číny tento rok klesne. To je výrazné zhoršenie odhadu oproti januárovej prognóze poukazujúcej na rast vývozu o 10 %. Aj tá pritom už naznačovala problémy, keďže v roku 2024 vzrástol vývoz áut z Číny oproti roku 2023 o 25 %.



V marci zaznamenala Čína medziročný pokles exportu áut o 8 % po februárovom 11-percentnom raste, ukázali údaje CPCA. Najmä vývoz luxusných značiek a vozidiel vyrábaných v rámci spoločných podnikov v marci výrazne klesol, až o 45 %. Úplný prepad zaznamenal export áut americkej firmy Tesla vyrábaných v jej závode v Šanghaji. V marci klesol vývoz týchto vozidiel o 82,4 % a za celý 1. kvartál dosiahol pokles exportu 56,9 %.