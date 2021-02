Nemecké podniky zaznamenali solídne výsledky vďaka biznisu v Číne

Peking 2. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu vlani tvrdo zasiahla nemecké podniky, napriek tomu mnohé zaznamenali solídne výsledky, a to vďaka biznisu v Číne. Ukázal to prieskum, o ktorom v utorok informovala Nemecko-čínska obchodná komora.



Napriek kríze, ktorá zasiahla do firemných aktivít najmä v 1. polroku 2020, zhruba 39 % nemeckých podnikov pôsobiacich v Číne dokázalo v minulom roku zvýšiť svoje tržby a 42 % zisk, citovala výsledky prieskumu agentúra DPA. Okrem toho, približne štvrtina spoločností, ktoré sa na prieskume zúčastnili, vykázala zhruba rovnaký zisk a tržby, aké zaznamenali v predchádzajúcom roku.



"Čína je jedinou veľkou ekonomikou, ktorá dokázala vlani zaznamenať rast, aj keď len o približne 2 %," povedal Andreas Glunz z poradenskej spoločnosti KPMG, ktorá sa na prieskume podieľala. "Nemecké firmy z toho ťažili," dodal s tým, že úspešný biznis v Číne tak pomohol čiastočne vykompenzovať pokles ekonomickej aktivity v Európe a USA, kde vlády dodnes nedokážu dostať vírus pod kontrolu.