TMR predáva akcie za 120 miliónov eur, kapitál chcú použiť na rozvoj

Liptovský Mikuláš 20. mája (TASR) - Valné zhromaždenie spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) odsúhlasilo predaj nových akcií za 120 miliónov eur. Kapitál chcú použiť na stabilizáciu a ďalší rozvoj firmy. TASR o tom informoval Marián Galajda z TMR.



Približne 6,3 milióna kusov nových akcií s emisným kurzom 19 eur za akciu je určených pre existujúcich aj potenciálnych nových investorov. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Igora Rattaja by zdvojnásobením vlastného kapitálu chceli vyplatiť dlhy, ktoré im narástli po pandémii. V súčasnosti do nich ide veľká časť zisku, ktorý dosahujú. "Je to zároveň cesta, ktorá prináša zdroje na ďalší rozvoj a zvyšovanie hodnoty spoločnosti pre akcionárov. Zároveň by to znamenalo aj to, že firma by mohla opäť vyplácať dividendy a stať sa ešte atraktívnejšou aj na burze," povedal Rattaj.



Valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutočnilo v piatok (17. 5.) v liptovskom vodnom parku Tatralandia.



TMR je lídrom v prevádzkovaní horských stredísk, zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe. Jej portfólio obsahuje horské strediská, zábavné parky, golfové ihriská a hotely na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Poľsku. Jej akcie sú obchodované na burzách v Prahe, Bratislave a Varšave.