TMR sa uchádza o prevádzkovanie horských stredísk v Saudskej Arábii

Liptovský Mikuláš 8. februára (TASR) - Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR) rokuje o možnosti spolupráce pri rozvoji turizmu v Saudskoarabskom kráľovstve. Predseda Predstavenstva TMR Igor Rattaj v stredu informoval, že sa uchádzajú o pozíciu poradcu pri budovaní a prevádzkovateľa horského strediska.



Zástupcovia spoločnosti sa v Rijáde stretli s princeznou Fahdou al Saud, členkou kráľovskej rodiny, ktorá je zodpovedná za vybudovanie a rozvoj turizmu v horskej oblasti Sudah. "Príležitosťou pre nás je vízia rozvoja turizmu hlavne v horských oblastiach do roku 2030, dokedy sa chce Saudská Arábia po vzore Dubaja a okolitých štátov stať rovnako atraktívnou destináciou. My ako TMR ašpirujeme na pozíciu poradcu a prevádzkovateľa pri budovaní horského strediska," uviedol Rattaj, podľa ktorého majú v porovnaní s niektorými inými záujemcami výhodu reálnych skúseností so stavbou aj prevádzkou stredísk.



Rattaj dodal, že v prípade, ak sa ich koncept bude páčiť, sú pripravení aj na vstup saudskoarabského investora, resp. vytvorenie spoločného podniku, čo bolo tiež predmetom rokovaní. "Rovnako im chceme pomôcť aj s vybudovaním a trénovaním lyžiarskej reprezentácie," priblížil.