Tohtoročná lyžiarska sezóna bola na Bezovci pri Piešťanoch krátka

Piešťany 7. marca (TASR) - Tohtoročná lyžiarska sezóna v najnižšie položenom slovenskom lyžiarskom stredisku na Bezovci pri Piešťanoch trvala okolo 20 dní. Naposledy sa na svahu lyžiari ukázali 3. februára, povedal pre TASR konateľ spoločnosti Ski-Bezovec s.r.o. Libor Strechay.



"Sezóna naozaj nebola priaznivá, v minulosti sa u nás lyžovalo 2,5 až tri mesiace," komentoval výkyvy počasia. Svah zjazdovky zasnežovali počas tej krátkej sezóny iba raz, spoločnosť sa snažila, aby aspoň pokryla vynaložené náklady. Strechay uviedol, že prevádzkovanie takého malého lyžiarskeho strediska je čoraz náročnejšie.



Konštatoval, že strediská ich kategórie v lyžiarskych krajinách ako Rakúsko a Nemecko už ani neexistujú ako samostatné, stali sa súčasťou väčších celkov. "Priznám sa, že aj my sa zaoberáme prípadným predajom," povedal. Spoločnosť vlastní stredisko zhruba dve desiatky rokov, vytvorili ju členovia lyžiarskeho oddielu, ktorý na Bezovci podľa jeho slov funguje od nepamäti. "Dnes by som už do toho asi nevstúpil," doplnil svoj osobný pocit.



Ďalšou z možností, ktorú na Bezovci rozoberajú, je orientácia aj na letnú turistickú sezónu. "Napríklad vytvorenie podmienok na cykloturistiku," povedal. To by si však vyžiadalo nemalé finančné náklady a na taký projekt "je už treba mladých".



Na Bezovec chodia v prípade priaznivých podmienok lyžovať domáci i športovci zo západného Slovenska i južných okresov. Lyžiarske stredisko v pohorí Považský Inovec nesie názov podľa vrchu Bezovec, ležiaceho v nadmorskej výške 748 m. Má štyri zjazdovky s vlekmi, ktoré pre svoju rôznu obtiažnosť vyhovujú lyžiarom začiatočníkom v rámci lyžiarskych výcvikov, mierne pokročilým i náročným lyžiarom a snowboardistom. Prepravná kapacita je 3000 osôb za hodinu.