Tohtoročná úroda chmeľu bude menšia, ale má vyššiu kvalitu
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) podľa svojich slov vidí veľkú šancu v pestovaní chmeľu a zvyšovaní výmer chmeľníc, keďže je to ekonomicky výhodné.
Autor TASR
Nemšová 28. augusta (TASR) - Tohtoročná úroda chmeľu bude v porovnaní s minulým rokom objemovo nižšia o desať až 15 percent. Najväčší podiel na tom malo krátke obdobie s intenzívnymi teplotami. Vyššia je však kvalita, má skoro dvojnásobný obsah alfy - horkosti. Uviedol to vo štvrtok predseda Poľnohospodárskeho družstva (PD) Vlára v Nemšovej ako jediného pestovateľa chmeľu na Slovensku Branislav Židek.
„Síce nedosahujeme úrody, ktoré sme si naplánovali, ale pozitívum je, že máme alfa - horkosť v chmele dostatočne vysokú, nad normu. Veríme, že tá finalizácia a rentabilnosť bude zabezpečená,“ priblížil Židek.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) podľa svojich slov vidí veľkú šancu v pestovaní chmeľu a zvyšovaní výmer chmeľníc, keďže je to ekonomicky výhodné. Opiera sa pritom o budúcnosť poľnohospodárstva nielen na Slovensku, ale i v celej Európe, aj v kontexte vstupu Ukrajiny do Európskej únie, kvôli čomu je podľa neho potrebné diverzifikovať a meniť poľnohospodárstvo aj na Slovensku. „Slovenská republika z pohľadu poveternostných a klimatických podmienok je úplne ideálna na pestovanie chmeľu,“ vyhlásil Takáč.
Chmeľ je podľa neho v novom strategickom pláne z hľadiska viazaných platieb na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie najviac podporovaný, ide o približne 700 eur na hektár.
Družstvu sa podarilo získať pomerne mladý kolektív. Židek verí, že chmeľnice na Slovensku budú plošne rásť a v spolupráci s družstvom v Nemšovej budú jeden z pilierov rozvoja slovenského poľnohospodárstva. Takáč v tejto súvislosti zdôraznil, že ministerstvo bude hľadať všetky spôsoby, aby výmery chmeľníc zväčšili.
Nemšovské PD má tiež záujem finalizovať výrobky, čo by malo byť podľa Takáča aj snahou Slovenska. „Určite aj tu bude tisíckrát lepšie a efektívnejšie nepredávať šišky, ale robiť z toho peletky, ktoré by mohli priamo distribuovať a predávať pivovarom. Tie ich kupujú nie podľa hmotnosti, ale obsahu horkosti,“ poznamenal minister.
Výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík pripomenul, že PD nedávno vstúpilo do združenia, čím sa uzatvoril celý cyklus od pestovateľov po výrobcov. Pivovarnícko-sladovnícky sektor je podľa neho štvrtý najvýznamnejší sektor slovenského potravinárstva, s tržbami, ktoré presahujú 400 miliónov eur ročne. „Naším cieľom je finalizovať produkty na Slovensku. Máme cez 600 pestovateľov sladovníckeho jačmeňa po celej krajine, sedem sladovní a viac ako sto pivovarov. Snažíme sa o to, aby naše produkty boli z domácich surovín,“ dodal.
