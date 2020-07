Tohtoročná žatva je približne v tretine, repka je pozberaná na 70 %

Bratislava 25. júla (TASR) - Stav žatvy je rôzny podľa aktuálnej kondície pôdy a porastov, na ktoré vplývalo extrémne jarné sucho a neskôr výdatné zrážky. Momentálne daždivé počasie predlžuje žatvu a v niektorých lokalitách môže spôsobiť aj poľahnutie porastov, respektíve zníženú kvalitu obilia. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"V rámci zberu hustosiatych obilnín sú naši poľnohospodári približne v tretine. Repka olejná je pozbieraná takmer na 70 %. Žatva pokračuje predovšetkým v západnej časti našej krajiny, postupne sa už presúva aj do ďalších regiónov," spresnil.



V bratislavskom regióne mali podľa Korpáša poľnohospodári porasty pšenice aj jačmeňa vplyvom sucha málo odnoží, boli riedke a vplyvom silného vetra na niektorých miestach aj poľahnuté. Nestále prehánkové počasie sťažuje zber úrody. Podobne je to aj v okolí Senice či Galanty.



"V oblasti Žiliny a Bytče, ale aj okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov či Svidník sa žatva z dôvodu nezrelosti obilnín ešte nezačala," informoval.



Dodal, že v regióne dolného Spiša predpokladajú začiatok zberu úrody do dvoch týždňov. "V okrese Trebišov je pôda zamokrená a taktiež ani vlhkostné parametre plodín nie sú vyhovujúce. Na miestach, kde sa dá na pôdu vstúpiť, poľnohospodári robia podmietky, starajú sa o úhorovanú pôdu, robia postreky slnečnice a osev medziplodín," uzavrel Korpáš.