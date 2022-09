Tohtoročná žatva sa skončila s priemerným výsledkom

Bratislava 28. septembra (TASR) - Tohtoročná žatva sa skončila s priemernými výsledkami. Úrody hustosiatych obilnín a repky vo výraznej miere ovplyvnil nedostatok zrážok počas celého hospodárskeho roka. Počasie ubralo nielen z množstva úrody, ale v niektorých prípadoch aj z kvality. Sebestačnosť v tejto komodite si ale SR zachová. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Priblížila, že úrodu ovplyvnila suchá minuloročná jeseň pri zakladaní úrody, následne nedostatok zimnej vlahy. Deficit zrážok ešte prehĺbila suchá a teplá jar s vysokými teplotami počas mája a júna. SPPK podľa nej už od začiatku žatvy predpokladala, že úrody hustosiatych obilnín a repky nebudú rekordné.



Zdôraznila, že podľa záverečného monitoringu SPPK je tohtoročná úroda hustosiatych obilnín o 10 % nižšia ako vlani. Členovia SPPK dopestovali 2,3 milióna ton hustosiatych obilnín s priemernou úrodou 4,93 tony na hektár (t/ha). Tohtoročná úroda repky bola za členov SPPK 389.500 ton s priemernou úrodou 3,24 t/ha. Repka poskytla v porovnaní s minulým rokom úrodu o 7 % vyššiu. Tohtoročné úrody obilnín a repky hodnotí SPPK ako priemerné.



Podčiarkla, že tohtoročná žatva mala svoje výrazné špecifiká. Začala sa v polovici júna a trvala 76 dní. Od roku 2017 ide o najkratšiu žatvu, pričom priemerná dĺžka žatvy je 83 dní. Tohtoročná žatva je charakteristická aj výraznými rozdielmi v úrodách. Odlišné úrody nie sú už len na úrovni okresov. Viac ako 90-percentné rozdiely vo výške úrod hlásia aj susediaci poľnohospodári. Príkladom je nitriansky región, kde sú aj 100-percentné rozdiely vo výške úrod medzi jednotlivými podnikmi.



Pri hodnotení obdobia rokov 2017 - 2022 charakterizuje SPPK tento rok ako ďalší zlý z pohľadu extrémov počasia. "Dopady sucha ešte len uvidíme pri zbere jesenných plodín, teda najmä kukurice. Úroda kukurice by mala byť jedna z najnižších za ostatných 15 rokov. Takže z hľadiska prejavu klimatických zmien na výšku úrody poľnohospodárskych plodín na našom území nás to horšie ešte len čaká. Žatva sa skončila priemerne, jesenné plodiny dopadnú oveľa horšie. Len okres Levice odhaduje, že dopestujú o 68 % menej kukurice na zrno, než je ich priemer za päť rokov," uviedol podpredseda SPPK pre poľnohospodárstvo Miroslav Štefček.



Dodala, že SPPK už začala zbierať informácie od poľnohospodárov, ako postupujú so zberom jesenných plodín. Komora bude sledovať zber kukurice na zrno, kukurice na siláž, cukrovej repy, slnečnice, zemiakov a sóje. Sója a kukurica na siláž sú navyše nové plodiny zahrnuté v jesennom monitoringu.