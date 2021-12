Tohtoročné Vianoce budú pre Slovákov približne o 50 eur drahšie

Bratislava 6. decembra (TASR) - Kým minulý rok minuli slovenské domácnosti pri príprave na vianočné sviatky približne 400 eur, tieto Vianoce to bude zhruba o 50 eur viac. Uviedol to Peter Gurecka, odborník na osobné financie z Partners Group SK.



Domácnosť podľa neho medziročne zaplatí o vyše 7 eur viac za suroviny potrebné na pečenie, približne o 17 eur za prípravu sviatočného menu a o 13 eur viac za vianočnú výzdobu.



Tam sa však zvýšené náklady nekončia, keďže medziročne stúpli ceny aj za pohonné hmoty a spotrebný tovar. "Zvýšenie cien sa dotklo všetkých oblastí, ktoré súvisia s prípravou na sviatky. O to naliehavejšia je potreba rozložiť prípravu v čase. Príprava na Vianoce by mala byť rozdelená minimálne do dvoch mesiacov a dvoch výplat. V predstihu pritom treba nakupovať najmä vianočné darčeky, ktoré predstavujú takmer polovicu celkovej sumy," povedal Gurecka.



Pripomenul, že Slováci míňajú na obdarovanie svojich blízkych každoročne okolo 200 eur, čo potvrdzujú každoročné prieskumy Nadácie Partners a agentúry Focus. Podľa nich plánovali respondenti v roku 2019 vyčleniť na darčeky v priemere 191 eur a počas minulého roka 195 eur.



Aj keď mnohé domácnosti môžu byť zdražovaním cien zaskočené, nie je to podľa neho dôvod, aby chýbajúce peniaze v rozpočte vykrývali rýchlymi pôžičkami a úvermi. "Je pochopiteľné, že chceme našim blízkym urobiť radosť a pripraviť im krásne sviatky. Aby sme si príjemnú atmosféru Vianoc vychutnávali čo najdlhšie, treba pracovať s tým, čo máme a nie sa zadlžovať a zarábať si na problematický ďalší rok," upozornil Gurecka.



Dodal, že krajným riešením, ale určite lepším ako úver alebo pôžička, môže byť dočasne tzv. železná rezerva. "Požičané peniaze z rezervy treba, hneď ako sa bude dať, vrátiť. Sú to peniaze na horšie časy, ako napríklad pri strate zamestnania, chorobe alebo iných nepredvídateľných udalostiach," dodal. V rezerve by mal podľa neho aj po Vianociach ostať minimálne trojnásobok mesačných príjmov, no jej optimálna výška je šesťnásobok.