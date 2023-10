Tohtoročného Oskara v kategórii IT Osobnosť získal Rastislav Janota

Bratislava 20. októbra (TASR) - Už 21. ročník podujatia IT GALA so sebou priniesol víťazov v kategóriách IT Produkt, IT Projekt a IT Firma tohto roka. Ocenenie v kategórii IT Osobnosť si odniesol Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu, informovala o tom v piatok Ľudmila Gebauerová z magazínu Nextech.



Rastislav Janota pracoval donedávna ako riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Momentálne pôsobí vo funkcii styčného dôstojníka pre oblasť kybernetickej bezpečnosti vo Washingtone. "Vytvoril koncept veľkej hry cybergame.sk v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V súčasnosti je cybergame zrejme najväčšou súťažou tohto typu na svete," priblížil magazín.



V kategórii IT Projekt zvíťazila aplikácia programu Omama pre organizáciu Cesta von. Omamy sú ženy, ktoré pracujú s malými deťmi z marginalizovaných rómskych komunít, aby im pomohli zlepšovať v ranom veku rôzne aspekty ich vývoja. Aplikácia zefektívňuje zber dát o činnosti omám, umožňuje im plánovať svoje lekcie v rodinách, evidovať dochádzku či odpracované hodiny a merať pokrok svojich zverencov.



Ocenenie v kategórii IT Produkt získala ďalšia slovenská aplikácia EWA, ktorá dokáže na základe rečového prejavu odhaliť včasné príznaky Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, prípadne iných neurodegeneratívnych ochorení. "Zozbierané údaje z mobilných zariadení prechádzajú niekoľkými technológiami umelej inteligencie. Testovanie prebehlo na súbore osôb starších ako 50 rokov a preukázalo jedinečnosť aplikácie v diagnostickej úspešnosti na 85 až 90 %," objasnil magazín.



Tento ročník so sebou priniesol aj víťaza v kategórii IT Firma, ktorým sa stala spoločnosť Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia. V súčasnosti je druhým najväčším zamestnávateľom na východe Slovenska a pracuje pre ňu viac ako 4000 odborníkov.