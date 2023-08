Tohtoročný Agrokomplex si pripomenie slovenské zvyky i tradície

Nitra 10. augusta (TASR) - Slovenské zvyky, tradície i remeslá si pripomenie 48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Uskutoční sa od 17. do 20. augusta na Národnom výstavisku, š.p. v Nitre. Jeho súčasťou bude aj 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Podtitulom tohtoročnej výstavy je Návrat ku koreňom. "Späť ku koreňom sa vraciame aj doslovne, prostredníctvom odborných prednášok o regeneratívnom a precíznom poľnohospodárstve, ktoré sú šetrné k ekosystémom a pôde," skonštatoval minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Chýbať nebudú novinky v oblasti dobrých životných podmienok chovu hospodárskych zvierat. Špeciálnou udalosťou tohtoročného Agrokomplexu bude diskusia všetkých doterajších ministrov pôdohospodárstva z éry samostatnej Slovenskej republiky.



Novinky z poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hospodárskych zvierat či trendy v technike predstaví na Agrokomplexe viac ako 250 vystavovateľov, predajcov a národných poľnohospodárskych a potravinárskych zväzov. Pre odbornú i širokú verejnosť sú pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program.



V rámci 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat sa predvedú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia so šampiónmi vo svojich kategóriách. Návštevníci uvidia 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. Súčasťou výstavy budú aj westernové predstavenia jazdy koní, záprahy či vystúpenie koní z Národného žrebčína v Topoľčiankach. Tohtoročnou novinkou sú ukážky pasenia stáda so psami či projekt #Dotkni_sa_života, ktorý predstaví návštevníkom nielen špičkové plemenné zvieratá vo výstavnej kondícii, ale aj ich chov dbajúci o blaho zvierat, ako aj výsledný zdravý produkt, ktorý budú môcť ochutnať.