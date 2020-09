Tohtoročný autosalón sa na nitrianskom výstavisku neuskutoční

Nitra 25. septembra (TASR) – Tohtoročný autosalón sa nitrianskom výstavisku v Nitre neuskutoční. Veľtrh mal prebiehať v termíne od 8. do 11. októbra, mesto Nitra sa však v súčasnosti nachádza v červenej zóne. Väčšina tradičných vystavovateľov preto prehodnotila svoje rozhodnutie a účasť na výstave zrušila, či už z dôvodu strachu z možného ohrozenia zdravia svojich zamestnancov, zhoršenej ekonomickej situácie, zákazu účasti zo strany zahraničnej materskej firmy alebo z obavy zo samotného zrušenia výstavy v prípade zavedenia ďalších protiepidemiologických opatrení, informovalo vedenie výstaviska.



Organizátor veľtrhu štátny podnik agrokomplex Národné výstavisko sa v tomto roku rozhodol 27. ročník neorganizovať pod značkou Autosalón Autoshow Nitra. „Za súčasných epidemiologických podmienok nebolo možné zorganizovať veľtrh na takej úrovni, na akú sú návštevníci a vystavovatelia zvyknutí,“ potvrdilo vedenie výstaviska. Riešením bolo usporiadanie automobilovej výstavy v menšom rozsahu, v rámci ktorej by sa v areáli výstaviska uskutočnili testovacie jazdy, importéri a predajcovia by predstavili nové modely a nechýbal by ani sprievodný program pod holým nebom. Skutočnosť, že sa Nitra ocitla v červenej zóne, však viedla aj k rozhodnutiu zrušiť tohtoročnú výstavu.