< sekcia Ekonomika
Tohtoročný export Južnej Kórey už prekonal rekord z minulého roka
Dôvodom je vysoký dopyt po polovodičoch, k čomu prispieva rozmach umelej inteligencie (AI).
Autor TASR
Soul 5. septembra (TASR) - Export Južnej Kórey pokračuje v prelamovaní rekordov, pričom od začiatku roka už prekonal hodnotu vývozu za celý minulý rok. Ten pritom predstavoval historické maximum. Údaje kórejskej colnej správy zverejnené v sobotu priniesla agentúra Reuters.
Podľa údajov colnej správy dosiahol vývoz Južnej Kórey za osem mesiacov tohto roka 709,4 miliardy USD (610,39 miliardy eur). Presiahol tak už rekord zaznamenaný za celý minulý rok, ktorý predstavovala hodnota 709,3 miliardy USD. Rekord vo vývoze dosiahla Južná Kórea už druhý rok po sebe.
Dôvodom je vysoký dopyt po polovodičoch, k čomu prispieva rozmach umelej inteligencie (AI). Práve v dôsledku nástupu AI smeruje štvrtá najväčšia ekonomika Ázie v oblasti exportu k prekonaniu jedného bilióna dolárov, a to už na začiatku decembra. Ak sa tak stane, bude Južná Kórea po USA, Číne a Nemecku štvrtou ekonomikou, ktorej vývoz prekonal biliónovú hranicu.
Aký je dopyt po čipoch, ukázala hodnota jeho exportu. Od januára do konca augusta vyviezla Južná Kórea polovodiče za 281 miliárd USD. Medziročne to predstavuje rast až o 169,6 %. Čipy tak z celkového objemu juhokórejského vývozu tvorili zhruba 40 %. Naopak, vývoz osobných áut, ktoré boli druhou najväčšou exportnou položkou, klesol medziročne o 4 %.
Aj z pohľadu kľúčových exportných trhov vykázala Južná Kórea za osem mesiacov tohto roka pozitívne výsledky. Jej vývoz do Číny, ktorá je najväčším exportným trhom Južnej Kórey, vzrástol medziročne o 76 %. Výrazne vzrástol aj vývoz do USA, a to o 57 %.
(1 EUR = 1,1622 USD)
Podľa údajov colnej správy dosiahol vývoz Južnej Kórey za osem mesiacov tohto roka 709,4 miliardy USD (610,39 miliardy eur). Presiahol tak už rekord zaznamenaný za celý minulý rok, ktorý predstavovala hodnota 709,3 miliardy USD. Rekord vo vývoze dosiahla Južná Kórea už druhý rok po sebe.
Dôvodom je vysoký dopyt po polovodičoch, k čomu prispieva rozmach umelej inteligencie (AI). Práve v dôsledku nástupu AI smeruje štvrtá najväčšia ekonomika Ázie v oblasti exportu k prekonaniu jedného bilióna dolárov, a to už na začiatku decembra. Ak sa tak stane, bude Južná Kórea po USA, Číne a Nemecku štvrtou ekonomikou, ktorej vývoz prekonal biliónovú hranicu.
Aký je dopyt po čipoch, ukázala hodnota jeho exportu. Od januára do konca augusta vyviezla Južná Kórea polovodiče za 281 miliárd USD. Medziročne to predstavuje rast až o 169,6 %. Čipy tak z celkového objemu juhokórejského vývozu tvorili zhruba 40 %. Naopak, vývoz osobných áut, ktoré boli druhou najväčšou exportnou položkou, klesol medziročne o 4 %.
Aj z pohľadu kľúčových exportných trhov vykázala Južná Kórea za osem mesiacov tohto roka pozitívne výsledky. Jej vývoz do Číny, ktorá je najväčším exportným trhom Južnej Kórey, vzrástol medziročne o 76 %. Výrazne vzrástol aj vývoz do USA, a to o 57 %.
(1 EUR = 1,1622 USD)