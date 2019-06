Tohtoročný máj bol druhý najsilnejší v histórii letiska v Bratislave

Bratislavské letisko spolu na prílete a odlete vybavilo 166.817 cestujúcich, čo je o 5 % viac ako vlani v máji.

Bratislava 17. júna (TASR) – Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo aj v máji rast počtu vybavených cestujúcich. Tohtoročný máj sa stal počtom cestujúcich druhým najsilnejším v celej histórii letiska v Bratislave. Rast podľa hovorkyne letiska Veroniky Ševčíkovej zabezpečila medzinárodná pravidelná aj nepravidelná doprava, pričom vzrástol počet cestujúcich do Moskvy a z nej.



Bratislavské letisko spolu na prílete a odlete vybavilo 166.817 cestujúcich, čo je o 5 % viac ako vlani v máji. Ševčíková dodala, že v piatom mesiaci tohto roka sa po Londýne a Dubline stala treťou najvyužívanejšou destináciou z Bratislavy Moskva, ktorá predbehla Kyjev. "Ruská letecká spoločnosť Pobeda totiž v máji zvýšila počet letov z Bratislavy do Moskvy a späť na sedem letov týždenne, jeden let denne. V mesiacoch jún až august bude linka prevádzkovaná v redukovanom prázdninovom režime (trikrát týždenne – pondelok, streda, sobota), od polovice septembra budú lety do Moskvy k dispozícii opäť každý deň," priblížila hovorkyňa.



Letisko v Bratislave zaznamenalo v máji 2356 pohybov lietadiel, teda odletov a príletov. Z toho 43 % tvorili pravidelné lety. "Počas prvých mesiacov roka vybavilo už o 43.271 pasažierov viac ako za prvých päť mesiacov roku 2018. V priemere tak počet cestujúcich od začiatku roka rastie o 7 %," vyčíslila Ševčíková.