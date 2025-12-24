< sekcia Ekonomika
Tohtoročný rast ekonomiky Slovinska bude najslabší od roku 2020
Infláciu za tento rok slovinská centrálna banka predpokladá na úrovni 2,5 %. V budúcom roku by sa podľa nej mala zmierniť na 2,3 % a v roku 2027 na 2,2 %.
Autor TASR
Ľubľana 24. decembra (TASR) - Slovinská ekonomika by mala podľa odhadu centrálnej banky krajiny za tento rok vykázať rast o 1 %. Banka tak zhoršila svoju projekciu v porovnaní s júnovou prognózou o 0,3 percentuálneho bodu (p. b.). V budúcom roku očakáva oživenie a rast hospodárstva o 2,2 %. Aj tak však ide o zhoršenie predpovede o 0,2 p. b. v porovnaní s predošlou prognózou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Tohtoročný rast slovinského hrubého domáceho produktu bude podľa odhadu centrálnej banky najslabší od roku 2020. Hlavným dôvodom boli nepriaznivé trendy na začiatku roka, ktoré boli výsledkom neistoty v súvislosti s obchodnou politikou americkej administratívy. V priebehu roka sa ekonomický rast Slovinska posilnil. Údaje, ktoré sú k dispozícii, naznačujú, že v záverečnom štvrťroku sa hospodárstvo krajiny zväčší o zhruba 0,7 %.
Infláciu za tento rok slovinská centrálna banka predpokladá na úrovni 2,5 %. V budúcom roku by sa podľa nej mala zmierniť na 2,3 % a v roku 2027 na 2,2 %.
Tohtoročný rast slovinského hrubého domáceho produktu bude podľa odhadu centrálnej banky najslabší od roku 2020. Hlavným dôvodom boli nepriaznivé trendy na začiatku roka, ktoré boli výsledkom neistoty v súvislosti s obchodnou politikou americkej administratívy. V priebehu roka sa ekonomický rast Slovinska posilnil. Údaje, ktoré sú k dispozícii, naznačujú, že v záverečnom štvrťroku sa hospodárstvo krajiny zväčší o zhruba 0,7 %.
Infláciu za tento rok slovinská centrálna banka predpokladá na úrovni 2,5 %. V budúcom roku by sa podľa nej mala zmierniť na 2,3 % a v roku 2027 na 2,2 %.