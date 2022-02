Tohtoročný Valentín vyjde Poliakov drahšie

Varšava 14. februára (TASR) - Valentín vyjde tento rok Poliakov drahšie. Podľa údajov, ktoré v pondelok uverejnila spoločnosť HRE Investments, priemerné náklady na romantické rande na Valentína v Poľsku by sa v tomto roku mali pohybovať okolo úrovne 300 zlotých (66,08 eura), zatiaľ čo vlani to bolo 277 PLN.



Poliaci tak budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka, ak chcú svojej partnerke kúpiť kyticu siedmich ruží, večeru v dobrej reštaurácii, dva lístky do kina či šperky.



Valentín 2022 tak bude podľa odborníkov z HRE najdrahším sviatkom zaľúbených v novodobej histórii.



"Zamilované páry si možno spomenú na rok 2015, keď sa tie isté valentínske atrakcie dali kúpiť len za 237 PLN," skonštatovali.



Romantická večera pre dvoch v reštaurácii je podľa HRE najdrahšou položkou "valentínskeho košíka" v roku 2022. Experti sa pritom odvolali na údaje z databázy životných nákladov Numbeo, ktoré ukazujú, že priemerné náklady na dvojchodové jedlo v reštauráciách vo väčšom meste sú približne 138 PLN, teda o 10 PLN viac ako pred rokom.



Pre tých, ktorí hľadajú nízkorozpočtový darček, odborníci z HRE odporúčajú kúpiť sladkosti, keďže sú lacnejšie ako v roku 2021.



Správu prevzala TASR z agentúry PAP.