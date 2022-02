Tok plynu v Jamale sa otočil do pôvodného režimu, vývoz trval krátko

Moskva 2. februára (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý zvyčajne dodáva ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy a od predvianočného obdobia bol v reverznom móde, začal v stredu prepravovať ruský plyn v pôvodnom režime. To znamená z východu na západ. Návrat do pôvodného stavu však trval iba krátko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako ukázali údaje, ktoré zverejnil nemecký prevádzkovateľ siete plynovodov Gascade, v stredu ráno začal prúdiť plyn v Jamale z východu na západ, objem suroviny bol však veľmi nízky. Prietok plynu dosahoval predbežne iba 16.318 kilowatthodín (kWh) za hodinu, pričom ruský plynárenský koncern Gazprom si v dennej aukcii objednal tranzit v objeme 16,2 milióna kWh/h. Navyše zhruba po hodine sa tok plynu zastavil.



Očakávalo sa, že tok plynu v Jamale sa vráti do normálneho stavu potom, ako si Gazprom v utorok zarezervoval kapacitu na tranzit plynu cez spomínaný plynovod. Ruská firma si rezervovala kapacitu na tranzit cez Jamal na osem hodín od utorka zhruba 22.00 h SEČ. Na celý mesiac február si však spoločnosť tranzitné kapacity nerezervovala.



V reverznom režime bol Jamal od 21. decembra minulého roka, v dôsledku čoho ceny plynu v daný deň vyskočili na rekordné hodnoty. Cena plynu v Európe vtedy dosiahla takmer 185 eur za megawatthodinu.