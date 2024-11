Tok plynu z Ruska do uzla Baumgarten zostáva stabilný

Viedeň 17. novembra (TASR) - Tok plynu z Ruska do uzla Baumgarten v Dolnom Rakúsku zostáva v nedeľu stabilný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá so odvolala na rakúsky regulačný úrad pre dodávky energií E-Control.



"Zdá sa, že tok plynu je aj dnes stabilný na mierne nižšej úrovni, ako bol včera," uviedol na sociálnej sieti X zástupca E-Control Leo Lehr. Predchádzajúci deň dorazilo o 10 až 20 % menej plynu, ako bolo v minulých mesiacoch obvyklé. Po sobotňajšom (16. 11.) zastavení dodávok už OMV nedostáva plyn od ruského Gazpromu.



Uvedený tok je v súčasnosti znížený, ale na Slovensko cez Ukrajinu prúdi približne rovnaký objem ako nedávno, dodal Lehr. "To znamená, že cez ukrajinskú trasu prichádza rovnaký objem plynu ako minulý týždeň. Časť z neho však zrejme zostáva aj na Slovensku," uzavrel Lehr, podľa ktorého je zrejmé, že slovenskí účastníci trhu prevezmú časť objemu OMV.



V pozadí zastavenia dodávok plynu pre OMV je rozsudok arbitrážneho súdu, ktorý rakúskej spoločnosti v spore s ruským plynárenským gigantom Gazprom priznal náhradu škody vo výške 230 miliónov eur. OMV následne oznámila, že zastaví platby Gazpromu, aby získala vysúdené milióny.



Na OMV zvyčajne pripadá približne 40 % z objemu vývozu ruského plynu, ktorý sa prepravuje plynovodmi cez Ukrajinu, čo predstavuje približne 17 miliónov metrov kubických denne. Rusko v piatok (15. 11.) oznámilo Rakúsku, že od 6.00 h SEČ v sobotu zastaví dodávky plynu cez Ukrajinu.