Toky plynu cez Jamal sa zastavili, dodávky cez Ukrajinu sú stabilné

Berlín 17. októbra (TASR) - Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ z Nemecka do Poľska klesli v pondelok na nulu, zatiaľ čo dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu boli stabilné. Ukázali to v pondelok údaje prevádzkovateľov plynovodov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa nemeckého operátora Gascade výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, klesli na nulu od 6.00 h SELČ.



Nominácie na transport ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany dosiahli 36,7 milióna metrov kubických (m3), čo je oproti predchádzajúcemu dňu len malá zmena, ukázali údaje ukrajinskej prepravnej sústavy.



Ruský energetický gigant Gazprom uviedol, že v pondelok dodá do Európy cez Ukrajinu 42 miliónov m3 plynu, čo je pokles z nedeľných (16. 10.) 42,4 milióna m3/deň.



Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, zostali na nule. Potrubie bolo odstavené 31. augusta pôvodne na tri dni údržby, ale odvtedy je stále mimo prevádzky. Moskva najskôr tvrdila, že dôvodom sú technické problémy, z ktorých obvinila západné sankcie. Neskôr došlo na Nord Stream 1 aj paralelnom potrubí Nord Stream 2 k sérii výbuchov, ktoré ich poškodili.