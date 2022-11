Toky plynu cez plynovod Jamal na východ aj cez Ukrajinu sa zvýšili

Berlín 15. novembra (TASR) - Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ, teda z Nemecka do Poľska, v utorok ráno vzrástli rovnako ako ruské dodávky do Európy cez Ukrajinu. Ukázali to údaje prevádzkovateľov oboch plynovodov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plynovod, ktorý vedie z Ruska cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, tak pracuje v reverznom móde, čo znamená, že plyn prúdi zo západu na východ.



Podľa údajov nemeckého prevádzkovateľa Gascade výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, sa v utorok medzi 8.00 a 9.00 h SEČ zvýšili na 5.598.525 kilowatthodín (kWh) z približne 4.670.000 kWh/h v predchádzajúcom dni.



A nominácie na transport ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany stúpli na 41,2 milióna metrov kubických (m3), z 36,8 milióna m3 v predchádzajúcom dni, ukazujú údaje z ukrajinskej prepravnej sústavy.



Ruský producent plynu Gazprom uviedol, že v utorok odošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna kubických m3 plynu, podobne ako v uplynulých dňoch.



Toky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, zostali na nule.



Potrubie bolo zatvorené 31. augusta pôvodne na trojdňovú údržbu, ale už sa znovu neotvorilo, pričom Moskva to pôvodne pripísala technickým problémom, z ktorých obvinila západné sankcie. Medzitým došlo na plynovode k výbuchom, ktoré ho poškodili.