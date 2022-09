Toky plynu na východ cez plynovod Jamal – Európa stúpajú

Berlín 27. septembra (TASR) - Toky plynu cez plynovod Jamal smerom na východ, teda z Nemecka do Poľska, sa v utorok prudko zvýšili. Ukázali to údaje prevádzkovateľa plynovodu Gascade. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plynovod, ktorý vedie z Ruska cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, tak pracuje v reverznom móde, čo znamená, že plyn prúdi zo západu na východ.



Podľa údajov Gascade výstupné toky na stanici Mallnow, ktorá leží v blízkosti hraníc s Poľskom, vzrástli medzi 6. a 7. h miestneho času na 2.942.672 kilowatthodín za hodinu (kWh/h z približne 786.455 kWh o hodinu skôr.



Ruský koncern Gazprom v máji oznámil, že už nebude dodávať plyn Poľsku, pretože odmietlo požiadavku Moskvy na platby za komoditu v rubľoch.



Rusko preto koncom apríla zastavilo vývoz plynu do Poľska a uvalilo sankcie na spoločnosť EuRoPol GAZ, ktorá prevádzkuje poľskú časť plynovodu Jamal.



Plynovod Jamal, ktorý v minulosti zvyčajne prepravoval plyn z Ruska do západnej Európy, už mesiace funguje v obrátenom režime.



Moskva tento rok prudko znížila dodávky plynu do Európskej únie (EÚ). A v septembri zastavila aj transport komodity cez kľúčový plynovod do Nemecka Nord Stream 1. Odôvodnila to únikom oleja na poslednej fungujúcej turbíne. Ruský štátny energetický gigant Gazprom nestanovil pritom žiadny časový rámec na vyriešenie problému, za ktorý môžu podľa neho sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



Európa po znížení ruských dodávok plynu čelí bezprecedentnej energetickej kríze. Krajiny na starom kontinente plnia zásobníky na plyn a prijímajú mimoriadne opatrenia pred vykurovacou sezónou, ktorá sa vo väčšine z nich začne na budúci mesiac.